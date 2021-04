Mohamed A. [alias Tony], homicida confeso en Ceuta de la estudiante de enfermería linense Laura Gutiérrez ha solicitado a la sección VI de la Audiencia provincial de Cádiz en la ciudad autónoma la sustitución de la pena que le queda por cumplir por la expulsión del territorio español a su país, Marruecos.

El tribunal de la Sección VI de la Audiencia de Cádiz en Ceuta ha celebrado en la mañana de este miércoles 14 de abril una comparecencia en la que Mohamed A., condenado a 14 años y 6 meses de prisión por el homicidio de Laura Gutiérrez, estudiante de Enfermería de La Línea, a la que estranguló en diciembre del 2011, solicitaba la sustitución de la pena restante que le queda por cumplir por la expulsión a su país, según informa El Pueblo de Ceuta.

“El reo pide que se aplique la legislación vigente tras la reforma del 2015, en la que el artículo 89 del Código Penal establece la posibilidad de sustituir parte de la pena por la expulsión del penado del territorio español. Mohamed A. ha explicado que lleva en España desde el año 1999, legalmente con permiso de residencia desde el 2000, pero que ese permiso ya ha caducado y no tiene ningún arraigo en el país. Llegó a Ceuta desde Murcia y trabajaba de camarero, tiene una hija con la que no mantiene relación desde hace más de 10 años. A preguntas del Fiscal ha dicho también que no quiere terminar de cumplir la pena en una cárcel de Marruecos, solo la sustitución por la expulsión”, detalla el mencionado rotativo.

"Ante las preguntas de la abogada de la joven asesinada, que destacaba que aunque tiene un trabajo retribuido en el penal no ha pagado nunca los daños causados a la familia (la sentencia estableció 550.000 euros de indemnización a los familiares), el reo ha declarado que gana poco y que sigue “pidiendo perdón, en ningún momento he olvidado lo que hice y pido perdón”, abunda la información.

Los hechos por los que fue condenado se remontan al 6 de diciembre de 2011, cuando mató a la joven de 24 años que estaba estudiando para el último examen de la carrera de Enfermería, en el piso donde convivían en Ceuta.

El cuerpo de la estudiante, nacida en La Línea de la Concepción, fue encontrado por la Policía Nacional después de que el acusado y autor confeso del crimen se presentara en la Jefatura Superior para narrar lo que había hecho. Pasadas las siete de la mañana fue "salvajemente atacada por el detenido", según señalaba el escrito de acusación, en el que se indicaba que fue estrangulada y también que sufrió una agresión sexual, además de que la joven sufrió varias lesiones que reflejan la oposición que mostró al autor de los hechos.

En diciembre de 2013 la Audiencia Provincial dictó sentencia condenatoria imponiendo la pena de 18 años y 3 meses de prisión a Mohamed A. como autor de un delito de homicidio y de agresión sexual. Pero el caso llegó al Tribunal Supremo, que un año después rebajó la condena a 14 años y 6 meses al decidir sustituir la condena de 4 años y 6 meses por delito consumado de agresión sexual impuesta en un principio por otra de 9 meses por un intento de delito de agresión sexual.

El Supremo desestimó también el recurso interpuesto por los familiares de la víctima que solicitaban una pena mayor para el condenado. Años después, la familia de Laura Gutiérrez impulsó campañas de recogida de firmas para instar a las distintas fuerzas políticas a “que dejen a un lado las posiciones ideológicas y apoyen el mantenimiento de la prisión permanente revisable” y solicitando la prisión permanente para el marroquí que mató a la joven estudiante.