Gibraltar cumple con una tradición de hace dos siglos y medio: la Ceremonia de las Llaves

La ciudad de Gibraltar celebró este jueves 29 de septiembre la Ceremonia de las Llaves, en la explanada de la plaza de las casamatas o Grand Casemates Square. Al evento, que se celebra anualmente, acudieron numerosas personas. Los orígenes de la ceremonia se remontan al Sitio de Gibraltar (1779-1783), que comenzó en 1779 cuando tropas francesas y españolas intentaron tomar la ciudad. Las llaves eran custodiadas por el Gobernador, quien las entregaba al sargento del Puerto (Port Sergeant) todas las tardes al anochecer, para que las cuatro entradas por tierra quedaran cerradas.

Entre los asistentes se encontraban el comandante de las Fuerzas Británicas de Gibraltar, contraalmirante Tom Guy, el gobernador, vicealmirante David Steel, el viceministro principal, Joseph García, y el alcalde, Christian Santos.

La ceremonia rememora el cierre de las puertas de la fortaleza de Gibraltar en época del Gran Asedio o Sitio de Gibraltar (1779-1783), que se producía al anochecer cuando pelotones de soldados situados en el exterior de las murallas de North Front actuaban como centinelas.

Durante la ceremonia las tropas presentaron sus respetos al Gobernador y desfilaron a través de Puerta Tierra (Landport Gates), que eran las únicas entradas terrestres entonces a la fortaleza. Puerta Tierra, construida en 1729, todavía conserva muchas de sus características originales.

El público fue amenizado con interpretaciones de Sweet Caroline y God Save The King por parte de la Banda y Cuerpo de Tambores del Real Regimiento de Gibraltar (Band and Corps of Drums of the Royal Gibraltar Regiment) y por la Banda del Real Regimiento de la Princesa de Gales (Band of the Princess of Wales's Royal Regiment), esta última actualmente de visita en el Peñón para colaborar con la Banda del Real Regimiento de Gibraltar.

El vicealmirante, David Steel y el contraalmirante, Tom Guy, pasaron revista a la Compañía B del Real Regimiento de Gibraltar después de que esta desfilase por la plaza. Una vez terminada la revista, el sargento del Puerto (Port Sergeant) recibió las llaves de manos del Gobernador antes de trancar la fortaleza e informar de que "todo está correcto".