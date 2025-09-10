Picardo, sobre el Tratado de Gibraltar: “Todo lo que es bueno no es exclusivamente bueno”

Sin ganadores ni perdedores. Así ve el futuro Tratado sobre Gibraltar el ministro principal del Peñón, Fabián Picardo, que este miércoles ha participado en el mitin del National Day con el que se conmemora la celebración en 1967 del referéndum por la autodeterminación de la colonia británica.

El jefe del Gobierno gibraltareño ha tenido declaraciones de contraste. Mientras sobre el escenario instalado en Casemates ha defendido a viva voz el éxito del acuerdo, luego, en un aparte con los periodistas españoles y en un tono más sosegado, ha expuesto matices. Por ejemplo, en referencia a los efectos sobre el mercado inmobiliario de La Línea y Gibraltar, ha sostenido que “todo lo que es bueno -el Tratado- no es exclusivamente bueno”.

Picardo, ante las preocupaciones del alcalde de La Línea, Juan Franco en ese mismo sentido, defendió en primer lugar su amistad con él. "[Franco] está reflexionando sobre cuáles van a ser los impactos del acuerdo, que van a ser positivos y de alguna manera también negativos en ambos lados de la Verja”, admitió. El regusto es similar al dejado días atrás por el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, que explicó que “el acuerdo sobre Gibraltar no va a resolver todos los problemas de La Línea, pero abre un nuevo futuro”.

Carteles de la celebración del National Day 2025 en Gibraltar. / Erasmo Fenoy

“Tenemos que mirar cómo el precio del suelo puede subir, porque Gibraltar se va a convertir en un sitio muy atractivo, en particular para los británicos que quieran estar en la Unión Europea. Si son residentes de Gibraltar, no van a tener el control de los 90 días cada 180 días”, explicó Picardo sobre las circunstancias que afrontarán en el lado gibraltareño. “Hay que cambiar algunas cosas, hay que estar muy al tanto de lo que va a conllevar el Tratado más allá de lo muy positivo”, argumentó.

La ausencia en el discurso de Picardo de este año de mensajes de animadversión contra España, sin lemas como aquel “no Spanish boots on Gibraltar” -en referencia a la presencia de policías españoles en el aeropuerto de Gibraltar- , prueba el acercamiento diplomático entre la colonia y su vecino del norte y de las cesiones por parte de las autoridades británicas y llanitas en pro del acuerdo.

La marea roja de la plaza principal del Peñón fue un termómetro electoral y político a medida que los distintos representantes iban tomado el micrófono, con vítores a quienes consideran artífices de un tratado favorable y abucheos a los que suscitan traición o mal hacer.

Aplausos a Carlos III y abucheos a Starmer

El evento arrancó con la entonación del himno “no oficial” de Gibraltar: Llévame donde nací, escrita por el guitarrista flamenco llanito Pepe Román, en referencia a la evacuación forzosa que realizó Reino Unido de la población de la colonia durante la II Guerra Mundial. Tras su agradecimiento a la organización del acto, Picardo leyó una carta del rey de Reino Unido, Carlos III, “el rey de Gibraltar”.

La escena no distaba mucho de la típica representación medieval en la que el mensajero del rey desenrolla un pergamino. A falta del sello plomado, la misiva rezaba: “Con motivo de la celebración del National Day por parte de usted y del pueblo de Gibraltar, mi esposa y yo tenemos el gran placer de transmitir nuestra más calurosa felicitación a su ministro principal y al pueblo de Gibraltar. Reflexiono con gran orgullo sobre los numerosos logros del pueblo de Gibraltar, miembro apreciado de nuestra familia de ultramar […]”. El resto del mensaje era un reconocimiento a los esfuerzos gibraltareños por los asuntos medioambientales, uno de los intereses del monarca británico que, se supone, nada sabe del proyecto East Side y de los polémicos rellenos.

El mensaje del monarca fue recibido entre aplausos. Sin embargo, la otra carta recibida, la del primer ministro del Reino Unido, el laborista Keir Starmer, fue abucheada desde el mismo instante que su correligionario Picardo pronunció su nombre. En un tono similar a la misiva del rey , Starmer felicitaba a los gibraltareños por su jornada festiva: “Este día evidencia la fuerza duradera, la unidad y la voluntad democrática del pueblo gibraltareño. Es también un momento para reiterar el profundo e histórico vínculo entre Gibraltar y Reino Unido, construido sobre valores compartidos, respeto mutuo y un firme compromiso con la autodeterminación”, empezaba el mensaje.

Ambiente del National Day 2025 en Gibraltar. / Erasmo Fenoy

“Las celebraciones de este año tienen un significado añadido tras el acuerdo político alcanzado el 11 de junio entre Reino Unido, la Unión Europea, Gibraltar y España. Tras unas negociaciones extensas y constructivas, este acuerdo supone un paso fundamental hacia un futuro Tratado que garantizará un futuro próspero y seguro para Gibraltar”, proseguía la carta del jefe del Gobierno británico, para luego explicar que sus equipos “siguen trabajando” en el texto final del acuerdo.

A su finalización, silencio y más abucheos en un contexto en el que el Starmer está más que cuestionado por su acuerdo sobre las islas Chagos, devueltas a Mauricio, en el océano Índico. Esta medida ha sido muy criticada por conservadores y ultras brexiters, además de por muchos ciudadanos en los Territorios no Autónomos pendientes de descolonización, caso del Peñón.

Picardo agradeció también las palabras previas del aclamado ministro de Estado para Europa y América del Norte del gobierno británico, Steven Doughty, quien recordó a los gibraltareños que lucharon en la II Guerra Mundial en el 80 aniversario de su finalización y resaltó a la colonia como británica como “fortaleza y como llave del Mediterráneo”.

“Nadie podrá deshacer el nudo que nos une a Gran Bretaña”

Tras la ronda de agradecimientos y menciones, el ministro principal gibraltareño proclamó que la Roca será "parte integrante de la familia británica". "Y a quién le duela: ¡eso nunca cambiará!”, añadió.

“Nadie podrá desatar el nudo que nos une con Gran Bretaña. Es un nudo atado a perpetuidad”, exclamó Picardo para enlazar con algunas declaraciones más propias de un mitin electoral: “Este año podemos celebrar nuestra soberanía británica después de haber hecho lo que os dijimos que haríamos. Nosotros -Gibraltar y el Reino Unido juntos- hemos llegado a un acuerdo con la UE que no compromete en modo alguno nuestra soberanía. Eso es lo que os prometimos. Es lo que hemos conseguido”.

"Junto con Gran Bretaña, hemos derrotado a muchos enemigos a lo largo de los siglos. Ahora, con un nuevo tratado con la UE, con una nueva relación con nuestros vecinos, estamos listos para construir un futuro mejor", exclamó Picardo

“Nosotros, la generación del Brexit, hemos defendido nuestro hogar para el Gibraltar que la próxima generación heredará de nosotros. Y ahora, en las últimas fases de preparación de este tratado, no flaquearemos para asegurarnos de que sea tan seguro y con garantías como lo es el acuerdo que hemos anunciado”, indicó el ministro principal.

Celebración del National Day 2025 en Gibraltar. / Erasmo Fenoy

“Junto con Gran Bretaña, hemos derrotado a muchos enemigos a lo largo de los siglos. Ahora, con un nuevo tratado con la UE, con una nueva relación con nuestros vecinos, estamos listos para construir un futuro mejor: con más oportunidades, con menos obstáculos. Un futuro que será mejor para nuestros preciados hijos. Un futuro que será tan exclusivamente británico siempre como dijimos que sería. Y un futuro en el que no estaremos en ninguna lista de la ONU”, como dijo recientemente su viceprimer ministro, Joseph García, en referencia a la denominación internacional de Gibraltar como una colonia.

El discurso más político finalizó con la canción Unstoppable (Imparable) de Sia, que arrancó la alegría de la muchedumbre reunida e hizo de telonera para el himno oficial de Gibraltar, realizado por un ciudadano no gibraltareño, Peter Emberley, completamente en inglés.

Tras el acto, Picardo acudió en las inmediaciones de Grand Battery House al encuenro con otros líderes llanitos, como Keith Azopardi, para tomar un aperitivo rodeado de cuadros sobre historia militar británica.