Joseph García sostiene que "Gibraltar no puede permanecer en la lista de colonias de la ONU para siempre"

El viceprimer ministro de Gibraltar, Joseph García, ha defendido en una tribuna publicada con motivo del National Day que “Gibraltar no puede permanecer en la lista de la ONU para siempre” y que “la realidad es que Gibraltar ha superado su posición en la lista de Territorios No Autónomos”. García escribe que, en 1946, cuando se creó esa relación de territorios pendientes de descolonización, el contexto internacional era muy distinto, y que desde entonces Gibraltar ha avanzado en su autogobierno y en su identidad nacional.

“Nuestro estatus jurídico internacional debe evolucionar en línea con los avances en autogobierno que hemos hecho como pueblo durante los últimos ochenta años. El mundo mismo ha cambiado. La ONU no puede esperar que Gibraltar se quede inmóvil”, ha subrayado. El viceprimer ministro ha incidido en que Gibraltar ha seguido el mismo camino de descolonización que recorrieron otros países y territorios a lo largo de décadas, incluso algunos más pequeños, que ya alcanzaron su meta. “Este es el mismo camino ya recorrido por todos los territorios en nuestra posición. Es un camino hacia la descolonización. Y no puede ser diferente para nosotros”, ha defendido.

En su artículo para el Gibraltar Chronicle, García hizo memoria del 10 de septiembre de 1967, cuando por primera vez los gibraltareños pudieron pronunciarse directamente sobre su futuro en un referéndum. “En el Día Nacional conmemoramos la decisión tomada por el pueblo de Gibraltar en 1967. Fue la primera vez que los gibraltareños tuvieron voz directa sobre el futuro de nuestro país”, escribió. Al mismo tiempo, destacó que desde entonces “somos más desarrollados políticamente, más definidos social y culturalmente, más fuertes económicamente y llevamos dentro de nosotros un mayor sentido de identidad y nación que nunca antes”. No obstante, el Comité Especial de Descolonización, que criticó la consulta, fue invitado y rechazó la asistencia a la vez que aprobaba la Resolución 2353, que solicitaba al Reino Unido que entablara negociaciones con España.

Autodeterminación y soberanía británica

La tribuna subraya que todo este proceso tiene como eje central el "principio de autodeterminación". “El futuro de Gibraltar solo puede ser decidido libre y democráticamente por el pueblo de Gibraltar, en ejercicio de su derecho a la autodeterminación. Esto es en sí mismo un rechazo a la reclamación de España sobre la soberanía de nuestro país y una afirmación de nuestros derechos como pueblo”, ha recalcado.

García también sostiene que la soberanía británica de Gibraltar no se verá afectada por un eventual acuerdo entre Londres y Bruselas. “La soberanía de Gibraltar, nuestra identidad y nuestro derecho a la autodeterminación no se verán afectados por ningún tratado entre el Reino Unido y la Unión Europea. Esto ya se ha dejado meridianamente claro y fue un principio fundamental a lo largo de las negociaciones”, ha aclarado. En este sentido, precisó que el tratado tendrá como objetivo dar cumplimiento al deseo expresado por los gibraltareños en el referéndum de 2016 de mantener una relación estrecha con la Unión Europea, pero “no tocará nuestra soberanía británica”.

Por último, el viceprimer ministro llamó a mirar más allá de las diferencias políticas locales y a mantener la unidad en torno a este mensaje en el National Day, que describió también como un momento para la familia y el encuentro. “Al vestir nuestros colores nacionales de rojo y blanco, sin importar dónde estemos ni qué estemos haciendo, los gibraltareños hacemos una declaración política profunda: Gibraltar es nuestro, y solo el pueblo de Gibraltar debe ser quien determine su propio futuro”, ha compartido.