Parlamentarios británicos de cinco partidos acudirán a Gibraltar para unirse al 'National Day' el 10 de septiembre

Gibraltar volverá a recibir en su National Day, que se celebra el 10 de septiembre, a una delegación de miembros de la Cámara de los Comunes y de la Cámara de los Lores de gran parte del arco parlamentario británico, en una visita de trabajo. La delegación tendrá ocasión de debatir asuntos de actualidad en una reunión informativa con el ministro principal, Fabián Picardo, y el viceministro principal, Joseph García.

Entre otras cosas, se debatirá la propuesta de tratado sobre Gibraltar entre el Reino Unido y la Unión Europea. Los parlamentarios británicos también participarán en una serie de actos para conmemorar el National Day de Gibraltar, incluidos los discursos políticos en la Explanada (Casemates Square).

La delegación estará encabezada por la presidenta del grupo parlamentario multipartidario sobre Gibraltar (All Party Group on Gibraltar, APGG), la diputada Amanda Martin, y contará con representación del Partido Laborista, el Partido Conservador, el Partido Liberal Demócrata, el Partido Unionista del Úlster y los Independientes.

Los parlamentarios visitantes serán:

Amanda Martin (Laborista) Presidenta de la APGG

Matt Bishop (Laborista)

Martin Vickers (Conservador)

Lord Brady (Conservador)

Baronesa Hooper (Conservadora)

Lord Kempsell (Conservador)

Edward Morello (Liberal Demócrata)

Lord Rogan (Partido Unionista del Ulster)

Baronesa Bulter-Sloss (Independiente)

Además, Bob Neill, exdiputado conservador y expresidente de la APPG, recibirá la distinción oficial Libertad de la Ciudad de Gibraltar (Freedom of the City of Gibraltar) de manos del teniente de alcalde, Nicholas Guerrero.