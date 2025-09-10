Gibraltar celebra su National Day 2025 con récord de asistencia y espectáculo de drones tras el acuerdo UE-Reino Unido

El lema 'Self-determination is our right!' y la bandera gibraltareña sirvieron de telón de fondo para numerosas actividades por el National Day en Gibraltar.

La Plaza de Casemates se abarrotó un año más durante la celebración del National Day de Gibraltar, en una jornada especialmente significativa marcada por el aparentemente inminente acuerdo sobre Gibraltar entre Reino Unido y la Unión Europea.

"¿Cómo están los llanis?" era el saludo que se escuchaba al cruzar la Puerta de Tierra del Peñón. En la plaza, un ejército popular vestía casacas rojas con uniformes modernos: camisetas del Arsenal, Liverpool, Nottingham Forest, Manchester United, de la selección gibraltareña y de la marroquí. La multitud esperaba impaciente el discurso de sus representantes.

Miles de gibraltareños abarrotan la Plaza de Casemates en la celebración del National Day de Gibraltar. / Erasmo Fenoy

Ambiente festivo previo al acto oficial

Antes de la clásica arenga bilingüe y bajo un sol acompañado de viento agradable, la gente se puso a tono —rojiza, como su indumentaria— cantando versiones adaptadas de Raffaella Carrà, Enrique Iglesias y Bad Bunny, tinto de verano y cerveza en mano. Las letras, modificadas para la ocasión, incluían: "Si te quieres divertir, haz lo mismo que hago yo. Solo tienes que vivir, un verano en el Peñón".

La imponente lona que reciclan cada año, con el lema Self-determination is our right! (¡La autodeterminación es nuestro derecho!) y la bandera gibraltareña, sirvió de telón de fondo para numerosas actividades que combinaban el ambiente de fiesta de fin de curso y Nochevieja.

Los niños y adolescentes bailaron hits modernos en inglés, mientras que los más veteranos realizaron actuaciones en llanito, reivindicando su identidad británica.

Símbolos y tradiciones en la celebración

Dos lonas más cerraron la plaza, donde se congregaron numerosos ciudadanos de la Roca y residentes en España. Entre los asistentes, según se pudo observar al cruzar la Verja, había gibraltareños, británicos y turistas, algunos venidos desde lugares tan lejanos como la India, quienes se mostraron sorprendidos por el ambiente especial.

Una de las lonas, pequeña y blanca, casi pasaba desapercibida. Conmemoraba el Consejo Legislativo de 1964 y llevaba inscrita una cita: The soil of Gibraltar should belong to no one but the people of Gibraltar (La tierra de Gibraltar no debería pertenecer a nadie más que al pueblo de Gibraltar).

La otra, una gigantesca Union Jack con el escudo de Gibraltar incrustado en su centro. A sus pies se paseaba la mascota "oficial" de la Roca, Johnny British o Johnny Walker, que desfilaba con su pelambrera vistiendo la enseña británica y portando también la gibraltareña mientras se fotografiaba con sus seguidores. Un personaje solo superado en popularidad por los perritos con banderas atadas al cuello.

Pancartas en apoyo a Fabian Picardo. / Erasmo Fenoy

El momento culminante

Los bobbies, con sus característicos gorros, salieron de la entrada de Main Street —cortada al tráfico— y, donde había un puesto de pintura facial con banderas rojiblancas, se aproximaron progresivamente al escenario.

La presentadora calentó el ambiente: "Acérquense to the front, pero no pushing, que si no os dais en la cabeza", dijo en un momento en que lanzaron balones de colores inflados como en los festivales de música.

Del túnel de Puerta de Tierra, decorado con imágenes de tropas escocesas con kilts en sus paredes, empezaron a salir los más fieles del GSLP portando carteles de apoyo a su líder.

En la previa del rally sonó el himno popular de los estadios de fútbol, el noventero Freed from Desire, momento en que la multitud celebró como si fuera un partido de Champions League. Minutos después resonó The Final Countdown. La organización preparó el escenario para el ministro principal, Fabián Picardo, quien salió y levantó el puño. Comenzaba oficialmente el National Day.

Wl ministro principal, Fabián Picardo, salió y levantó el puño. / Erasmo Fenoy

Un National Day histórico

El de este miércoles ha sido el primero desde que la Unión Europea y Reino Unido alcanzaran, tras varios años de negociaciones, un acuerdo sobre la relación futura de la Roca. Este entendimiento político está todavía pendiente de cristalizarse en un tratado que derive en el derribo de la Verja. Aunque se conoce poco de él, en su discurso la víspera del National Day, el ministro principal gibraltareño, Fabián Picardo, aseguró que los términos serán "seguros, con garantías y beneficiosos para Gibraltar, sin compromisos de soberanía".

La celebración culminará con una novedad: Gibraltar sustituriá los tradicionales fuegos artificiales por un innovador espectáculo de más de 300 drones sincronizados. La exhibición, organizada por el Self Determination for Gibraltar Group (SDGG), contará con drones que dibujarán figuras y efectos luminosos en el cielo acompañados de música.