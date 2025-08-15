Gibraltar lanzará 300 drones para celebrar su Día Nacional en lugar de fuegos artificiales

Gibraltar sustituirá los tradicionales fuegos artificiales por un innovador espectáculo de drones para conmemorar el Día Nacional el próximo 10 de septiembre. La exhibición, organizada por el Self Determination for Gibraltar Group (SDGG), contará con 300 drones sincronizados que dibujarán figuras y efectos luminosos en el cielo, acompañados de música.

El evento comenzará a las 22:00 y podrá verse desde distintos puntos del puerto, especialmente desde el Paseo de la Promenade Peter Isola, que permanecerá cerrado al tráfico de 20:00 a 00:00 horas para facilitar el acceso peatonal. Desde las 18:00, estará prohibido estacionar en la zona.

El SDGG destaca que esta propuesta busca ofrecer un espectáculo igual de impactante que los fuegos artificiales, pero más respetuoso con el medio ambiente, al reducir el ruido, las emisiones y los residuos.

Este show aéreo, que combina arte y tecnología, promete ser uno de los momentos más esperados de las celebraciones y un reflejo del compromiso de Gibraltar con la innovación y la sostenibilidad.