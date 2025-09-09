La Royal Navy da paso al National Day de Gibraltar con unas maniobras militares con disparos de fogueo

La Royal Navy dio paso al National Day que se celebra este miércoles en Gibraltar con unas maniobras militares con disparos de fogueo en la cara este del Peñón. En el entrenamiento, que incluyó patrullaje, vigilancia, respuesta rápida y mantenimiento de distancia segura entre unidades, participaron los buques HMS Cutlass (P295) y HMS Dagger (P296).

El ejercicio se produjo a unas pocas horas de que el Peñón conmemore, como cada año (excepto en 2020 por la pandemia del covid y en 2022 por la muerte de Isabel II) el referéndum de 1967, cuando la población gibraltareña votó de forma abrumadora (más del 99%) a favor de mantener su vínculo con el Reino Unido en lugar de pasar a soberanía española.

Además, el de este miércoles es el primero desde que la Unión Europea y Reino Unido alcanzaran, tras varios años de negociaciones, un acuerdo sobre la relación futura de la Roca. Este entendimiento político está todavía pendiente de cristalizar en un tratado que derive en el derribo de la Verja. De él se conoce poco, pero en su discurso por el National Day, el ministro principal gibraltareño, Fabián Picardo, dijo que los términos serán "seguros, con garantías y beneficiosos para Gibraltar, sin compromisos de soberanía".

"Queda comprobado que el Gobierno que dirijo ha sido fiel a la máxima de que el territorio de Gibraltar no pertenecerá a nadie más que al Pueblo de Gibraltar...", explicó el jefe del Gobierno llanito. "Estas son las palabras de la pancarta que cuelga en la Explanada (Casemates Square) cada año cuando nos reunimos para celebrar el National Day. Estas son las palabras de nuestros antepasados en el Consejo Legislativo (Legislative Council) de 1964. Son las palabras que seguirán guiando nuestro enfoque de las negociaciones del texto del tratado que dará forma jurídica internacional a nuestro acuerdo con la Unión Europea para nuestra relación futura", apostilló.

"Nuestro compromiso con estos principios son los cimientos de nuestra política para quienes formamos parte del Gobierno de coalición entre el Partido Laborista Socialista de Gibraltar y el Partido Liberal y hemos sido fieles a ellos a lo largo de estas negociaciones. Nunca habrá ningún cambio en la soberanía de Gibraltar, ni de ninguna de sus partes, porque eso es lo que quiere el pueblo de Gibraltar. En el National Day, cuando celebramos nuestro derecho a decidir nuestro futuro por nosotros mismos, eso es lo que estamos protegiendo y proclamando al mundo", continuó.

Picardo, con los parlamentarios británicos ayer en la sede del Gobierno. / E.S.

Picardo afirma que en octubre volverá a defender estas ideas en Nueva York, en la Cuarta Comisión de la Asamblea General de la ONU, "con el mismo vigor con el que lo haré el miércoles en la Explanada, para celebrarlo con todos vosotros".

"Al celebrar este año el National Day, todos los gibraltareños estaremos muy contentos de que haya podido anunciar un acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea que respeta plenamente todos los aspectos de la soberanía británica sobre Gibraltar. El año pasado dejé claro que no aceptaríamos ningún acuerdo que comprometiera nuestra soberanía, jurisdicción o control de ninguna manera. Dije que no aceptaríamos un acuerdo que comprometiera ni un grano de arena de nuestra tierra, ni una gota de nuestra agua, ni un átomo de nuestro aire. Eso es lo que hemos conseguido", insistió.

Mientras se producían las maniobras de la Royal Navy, Picardo recibió este martes a una delegación de miembros de la Cámara de los Comunes y de la Cámara de los Lores que este miércoles participará en la celebración y los discursos políticos en la Explanada. Este grupo está encabezado por la presidenta del grupo parlamentario multipartidario sobre Gibraltar (All Party Group on Gibraltar, APGG), la diputada Amanda Martin, y cuenta con representación del Partido Laborista, el Partido Conservador, el Partido Liberal Demócrata, el Partido Unionista del Úlster y los Independientes.

También este martes, el teniente de alcalde, Nicholas Guerrero, otorgó la Libertad de la Ciudad de Gibraltar, una distinción honorífica que se concede a personas o instituciones que han prestado servicios notables a la comunidad gibraltareña o que mantienen una vinculación especial con el Peñón. El destinatario fue Sir Robert Neill, un veterano político británico del Partido Conservador destacado como un gran defensor de Gibraltar en Reino Unido.

La celebración de este miércoles culminará con un innovador espectáculo de más de 300 drones en sustitución de los tradicionales fuegos artificiales.