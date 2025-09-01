Picardo y el ministro de Territorios de Ultramar británico apuestan por cerrar "lo antes posible" el tratado sobre Gibraltar

El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, tuvo una reunión este viernes, 29 de agosto, con Stephen Doughty, el ministro de Estado británico para Europa, Norteamérica y Territorios de Ultramar para abordar el futuro tratado entre Reino Unido, la UE y España sobre Gibraltar.

Esta conversación ha servido como preparación para la próxima visita del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez al primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, que se reunirán en el 10 Downing Street, Londres, la residencia oficial del premier británico, el próximo 3 de septiembre.

Picardo y Doughty han coincidido en que "era importante finalizar lo antes posible el texto del tratado entre el Reino Unido y la UE sobre Gibraltar". El ministro con responsabilidad sobre Gibraltar aseguró al ministro principal de la Roca que "el Gobierno británico seguirá cumpliendo con el principio de 'nada sobre ti sin ti', que ha sido la norma durante las negociaciones del tratado.

El acuerdo

El pasado 11 de junio de 2025, la Comisión Europea y Reino Unido alcanzaron un acuerdo histórico llamado a redefinir la relación del Peñón con la Unión Europea tras el Brexit. Este pacto político, que debe plasmarse en un tratado que sigue en negociación, pretende eliminar los controles fronterizos físicos en la Verja, estableciendo en su lugar controles conjuntos pero independientes en el puerto y aeropuerto de Gibraltar, gestionados por autoridades españolas y gibraltareñas. Además, se prevé una futura unión aduanera entre la UE y Gibraltar, con principios acordados sobre impuestos indirectos y cooperación en áreas como seguridad y medio ambiente. El acuerdo respeta las posiciones sobre soberanía de ambas partes y requerirá ratificación parlamentaria para entrar en vigor.