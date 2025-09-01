Los comerciantes de Gibraltar temen la subida de impuestos y de los costes laborales por la desaparición de la Verja

La Federación de Pequeños Negocios de Gibraltar (Gibraltar Federation of Small Businesses, GFSB) ha expresado sus temores ante el posible acuerdo sobre Gibraltar entre Reino Unido y la UE. En la edición veraniega de su revista autopublicada, Thrive (Prosperar, en español), han realizado un análisis desde la perspectiva de los pequeños comercios gibraltareños, que se hallan como el resto de la comarca: sin detalles precisos de cómo se llevará a cabo y cómo se podrán adaptar a los cambios derivados.

El artículo está escrito por el presidente de la organización, Owen Smith, abogado y procurador, que pone énfasis en el impuesto sobre transacciones, la fluidez fronteriza, el aumento de costes y la "presión sobre los empleadores". No obstante, destaca también aspectos positivos del futuro texto y defiende que "un acuerdo siempre es mejor que un resultado no negociado", en un tono que recuerda a las recientes declaraciones de Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, sobre la Verja.

La federación considera que la salida consensuada al Brexit será recibida "con gran alivio en el sector empresarial e incluso con un cauto optimismo". "El acuerdo establece el marco para la futura relación de Gibraltar con Europa, da una dirección de viaje a Gibraltar y pone fin a años de incertidumbre", afirman.

Aunque algunas empresas pueden beneficiarse de "un comercio sin fricciones con la UE", otras tendrán que asumir estos costes junto con "una mayor competencia sin un beneficio inmediato para su negocio"

Añaden que Gibraltar necesita "una visión estratégica clara" para afrontar los retos y aprovechar las oportunidades que trae el acuerdo. Exigen una planificación a largo plazo y solucionar las "preocupaciones sin respuesta" sobre el funcionamiento real de lo acordado. "Es fundamental que se proporcione a las empresas una orientación formal, detallada y escrita lo antes posible, para que puedan empezar a planificar", sostienen.

Aranceles e impuesto sobre transacciones

Uno de los cambios inmediatos y de alto perfil es la introducción del Transaction Tax, un impuesto sobre transacciones. Esta medida prevé reemplazar los aranceles de importación existentes en muchos casos, "lo que supondrá mayores costes para algunos". "En ciertos sectores, el impuesto puede alcanzar hasta un 17% por encima del derecho de importación actual", detallan. Una de cal y otra de arena: la federación considera que, aunque algunas empresas pueden beneficiarse de un comercio sin fricciones con la UE, otras tendrán que asumir estos costes junto con "una mayor competencia sin un beneficio inmediato para su negocio".

"Aún no existe orientación completa sobre cómo se aplicará en la práctica este impuesto. No sabemos cómo se calculará y recaudará, cómo se verificará la importación a Gibraltar ni si habrá alguna forma de control comercial fronterizo. Estos no son detalles menores: afectan a precios, logística y operaciones diarias. La GFSB cree que los principios del sistema deben entenderse y compartirse ya con las empresas. Sin claridad, el riesgo de disrupciones aumenta", exponen.

La hostelería

La hostelería también es un sector de importancia para la economía del Peñón, especialmente, la que tiene un regusto British que sacia el paladar de los turistas británicos. Ahora, las empresas temen no entender si los bienes importados del Reino Unido están sujetos a aranceles adicionales o no.

"Los bienes con origen en el Reino Unido podrían quedar exentos en virtud de los acuerdos de cooperación, pero el simple hecho de que los productos estén en el Reino Unido no significa que cumplan las normas de origen", detallan. "Los empresarios deben entender qué productos están exentos y cuáles no. Es probable que la importación directa de productos alimenticios desde Reino Unido a Gibraltar termine y que la fluidez esperada se limite a los productos británicos enviados desde la UE", especulan.

Aumento de costes y presión para empleadores

La GFSB denuncia que en los últimos dos años las empresas del Peñón afrontan una "presión continua" con el aumento de los costes laborales y de la seguridad social. "El aumento del salario mínimo y la carga fiscal a las empresas, especialmente en los sectores de hostelería y turismo, está teniendo un gran impacto", argumentan. La federación solicita por esto a explorar "formas de apoyar el empleo flexible sin poner en riesgo a los empleadores".

"Si existe un superávit presupuestario -el presupuesto de Gibraltar para 2025 batió récords-, la GFSB pide que se invierta en las empresas: apoyarlas para afrontar el impuesto de transacciones y los costes laborales, y crear una visión estratégica conjunta". "Uno de los motivos clave para garantizar una frontera fluida era beneficiar a los grandes empleadores de Gibraltar, como el sector del juego y los servicios financieros. Si esas empresas seguirán sin verse afectadas por el impuesto de transacciones, entonces debe existir un fondo de apoyo para los sectores que sí sufran el impacto", señalan.

"Muchos de quienes reciben el salario mínimo no viven en Gibraltar y ya ganan más que lo que obtendrían al otro lado de la Verja"

Impuestos de sociedades, salario mínimo y seguridad social

La federación también anota que el impuesto de sociedades también ha crecido y subraya que mejorar las condiciones de los trabajadores es importante, pero que "debe equilibrarse con la capacidad de las pequeñas empresas para mantenerse viables". "Muchos de quienes reciben el salario mínimo no viven en Gibraltar y ya ganan más que lo que obtendrían al otro lado de la Verja. Aumentar los salarios sin tener en cuenta la inflación y la competitividad supone un riesgo que perjudica a los empleadores, en particular en los sectores minorista, hotelero y turístico, donde los márgenes ya son ajustados", alegan.

La seguridad social sigue siendo también un área de preocupación. Aunque el sistema de Gibraltar es relativamente económico en promedio comparado con otras jurisdicciones, las tasas en los niveles más bajos de ingresos son "desproporcionadamente altas", según los pequeños comerciantes. Para los trabajadores a tiempo parcial, eventuales y con contratos de cero horas (la empresa no garantiza al trabajador un número mínimo de horas semanales o mensuales, y el trabajador, a su vez, no está obligado a aceptar todas las horas que la empresa ofrezca), los empleadores se enfrentan a "un coste fijo significativo independientemente de las horas trabajadas".

"Sencillamente, no tiene sentido financiero contratar trabajadores en estas condiciones. Esto ha dificultado la contratación legal de personal eventual o flexible, especialmente en sectores como turismo, comercio minorista y hostelería, donde el empleo estacional u ocasional es común para satisfacer picos de demanda", arguyen.

Subvenciones, restricciones y comerciar fuera de Gibraltar

El tamaño de las empresas gibraltareñas no está reñida con la envergadura de sus aspiraciones. Además de subvenciones para afrontar el período transitorio de adaptación a las nuevas circunstancias -y por el temor a la competencia- instan a la Oficina de Comercio Justo a proseguir con sus labores: "aplicación uniforme de concesión de licencias para operar en Gibraltar", medida relacionada con la persecución de autónomos españoles y pequeñas empresas. Se tratan de albañiles, fontaneros, electricistas, pintores y, en general, cualquier persona, casi siempre del Campo de Gibraltar, que realice una actividad comercial en la Roca sin declararlo.

Afecta tanto a quienes realizan un trabajo o una venta permitida (la mayoría) como aquellos para los que la legislación de Gibraltar obliga a contratar a residentes en la Roca, caso del montaje de cocinas o de muebles en general. A su vez, los comerciantes gibraltareños expresan sus deseos de poder comerciar fuera de territorio llanito "en igualdad de condiciones".

Nómadas digitales y saturación de servicios

Los comerciantes exponen que el acuerdo abrirá la puerta para que los ciudadanos de Reino Unido que obtengan residencia en Gibraltar accedan al área Schengen, lo que "crea una ventaja única para Gibraltar como jurisdicción en un momento en el que el trabajo remoto, el emprendimiento digital y la migración por estilo de vida están en crecimiento". La posibilidad de vivir y trabajar en Gibraltar mientras se viaja libremente por Europa es una oferta valiosa. Sin embargo, a medida que mejoren las relaciones entre el Reino Unido y la UE, esta ventaja podría no durar para siempre, o eso piensan.

"Gibraltar debería actuar ahora. Un marco de residencia rápido, claro, simple y bien gestionado, donde los recién llegados sean contribuyentes netos en lugar de generar una presión adicional e insostenible sobre la sanidad, la educación y los servicios sociales, podría estimular la demanda de viviendas y de propiedad comercial, compensando los efectos negativos que una "frontera fluida" causa en estos sectores. "Combinado con un proceso de creación de empresas ágil y eficiente, una normativa accesible y flexible, y el Régimen de Autorización de Gibraltar, el territorio se convierte en una base sumamente atractiva para los negocios", explican.

El ministro principal de la colonia, Fabián Picardo, anunció que se formará una comisión para revisar el sistema de residencia de Gibraltar, hecho bien recibido entre los pequeños comerciantes: "La GFSB acoge con gran satisfacción esta medida y anima a la Comisión a trabajar rápidamente para establecer una vía ágil y justa hacia la residencia en Gibraltar".