"Los acuerdos siempre son mejores que un mal pleito": Juanma Moreno respalda el fin de la Verja de Gibraltar y exige información detallada

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el alcalde de La Línea, Juan Franco, el pasado mes de marzo.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha mostrado este martes su respaldo a la disolución de la Verja que separa España de Gibraltar, subrayando que “los acuerdos siempre son mejores que un mal pleito”. Moreno ha reclamado a su vez información “detallada” sobre el tratado alcanzado entre la Unión Europea, España y Reino Unido el pasado mes de junio, que sienta las bases de la futura relación con el Peñón.

“Necesitamos entendimiento entre el Campo de Gibraltar y la colonia, pero también necesitamos información”, ha afirmado en declaraciones a los medios durante una visita al Ayuntamiento de Archidona (Málaga). Según explicó, “el hecho físico de que no exista la Verja va a contribuir a que haya un desarrollo económico más compartido”, recordando además que no considera este punto una frontera, sino “una parte de nuestro territorio”.

El presidente andaluz ha insistido en que la soberanía española sobre Gibraltar seguirá siendo irrenunciable, pero también ha recalcado la importancia práctica del acuerdo para los más de 10.000 trabajadores del Campo de Gibraltar que cruzan a diario la Verja para trabajar. “Eso nos obliga a buscar entendimiento y soluciones reales”, subrayó.

Coincidencia con los alcaldes del Campo de Gibraltar

Moreno ha coincidido con los alcaldes de Algeciras y La Línea, quienes este lunes reclamaron más transparencia respecto al desmantelamiento de la Verja, previsto inicialmente para enero de 2026. El presidente andaluz señaló que la Junta “echa de menos una información detallada de cuál va a ser el procedimiento y, sobre todo, el tratamiento fiscal a ambos lados de la Verja”.

En este sentido, advirtió que “no puede haber una fiscalidad especial en Gibraltar y otra distinta en el Campo de Gibraltar, porque eso perjudica claramente los intereses de los ciudadanos que viven en la comarca”. Moreno defendió la necesidad de garantizar “igualdad en términos fiscales, de oportunidades e inversiones”, de forma que el desarrollo económico sea compartido.

El presidente reclamó además al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que convoque de manera urgente una reunión con los representantes de la comarca para explicar “paso a paso” el procedimiento y los plazos que se seguirán “para de una vez por todas derrumbar, derruir y quitar la Verja”.

Una frontera con fecha de caducidad

El derribo de la Verja de Gibraltar tiene ya una hoja de ruta marcada. España y Reino Unido acordaron el pasado 11 de junio, con la mediación de la Comisión Europea, los términos básicos del tratado que regulará la nueva relación del Peñón con la Unión Europea. El objetivo es ratificar ese texto en diciembre y que la Verja desaparezca definitivamente en enero de 2026.