Juan Franco reclama información sobre el futuro derribo de la Verja de Gibraltar: "Nos afecta directísimamente"

El alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, reclama "información" oficial sobre el futuro de la ciudad una vez que desaparezca la Verja de Gibraltar. El primer edil ha recibido como "una muy buena noticia" la publicación que apunta a que España y Reino Unido trabajan con la Unión Europea para eliminar la frontera física que separa La Línea del Peñón en enero de 2026. Sin embargo, Franco insiste en la necesidad de conocer de primera mano todos los detalles de un acuerdo que "afecta directísimamente" al municipio.

"Parece ser que ya hay planes para demoler la Verja entre España y Reino Unido para el próximo mes de enero, a nosotros nos parece una muy buena noticia, pero me gustaría recordar que hasta el momento, más allá de las reuniones que se mantuvieron en el mes de junio, no hemos vuelto a tener noticias. Esperemos que en breve se nos convoque para algún tipo de reunión y se nos traslade información al respecto, ya que es un tema que a nuestro municipio le afecta directísimamente", ha manifestado el alcalde de La Línea.

Franco recuerda que la eliminación de la Verja actual, un punto fundamental en el acuerdo alcanzado en Bruselas el pasado mes de junio, abre un nuevo escenario en unas instalaciones por las que el Ayuntamiento ya ha mostrado interés. "Están en nuestro término municipal", remarcó.

El Ayuntamiento linense tiene entre manos dos cuestiones abiertas relacionadas con el acuerdo sobre Gibraltar: el Memorándum estratégico para una integración transfronteriza y sostenible, un documento que recoge un paquete de propuestas estructurales para afrontar el impacto que supondrá el fin de la frontera física con el Peñón, y una consulta ciudadana. "Me gustaría destacar que ahora, con el inicio del curso político, esperamos tener para septiembre el memorándum que se expuso al público y ha sido objeto de sugerencias y aportaciones de distintos colectivos. Además, también se puso en marcha una encuesta ciudadana a través de los portales municipales para recabar información con resultados que están siendo bastante interesantes. Espero que en la primera semana de septiembre podamos tener toda la documentación terminada y remitida al Ministerio, a su vez solicitando información tan trascendente como este asunto de la Verja".