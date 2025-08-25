Landaluce insiste en la "falta de transparencia" sobre el acuerdo de Gibraltar: "Va más allá de que se quite la Verja o no"

El alcalde de Algeciras, senador del PP por Cádiz y presidente de la Comisión de Exteriores en el Senado, José Ignacio Landaluce, ha mostrado su preocupación ante la noticia de que España y Reino Unido planean derribar la Verja de Gibraltar en enero de 2026, tras el acuerdo alcanzado con la Unión Europea el pasado mes de junio sobre el Peñón. "Nadie se ocupa de darnos información veraz de qué es lo que se está tratando", afirma Landaluce sobre una negociación que, a su juicio, afecta a los intereses del Peñón y de los españoles porque "esto va más allá de lo que es una Verja que se quite o no".

"Lo único que sabemos a día de hoy es que el Campo de Gibraltar no se ha beneficiado absolutamente en nada de lo hablado en las negociaciones entre la Unión Europea y España en una banda y el Reino Unido y los gibraltareños", ha aseverado Landaluce en una rueda de prensa del PP de Algeciras.

"Lo único que sabemos es que no se ha visto ningún beneficio" para la comarca respecto al acuerdo, mientras que Landaluce considera que al otro lado de la Verja "se ha asegurado el presente y se ha asegurado el futuro de la situación que ahora mismo tienen los gibraltareños respecto a Europa y a las condiciones con el Campo de Gibraltar".

Entre esas cuestiones, Landaluce ha hecho referencia a la situación de los puertos de Algeciras y Gibraltar en el nuevo marco normativo, y a cómo se beneficiarían los buques que operen desde el Peñón frente al puerto español debido a la diferencia de tasas por su pertenencia a la UE.

"Yo no quiero su perjuicio -el del Peñón-, pero no quiero nuestro perjuicio. No tengo ninguna aversión contra Gibraltar, sino contra decisiones que perjudiquen a los intereses del Campo de Gibraltar, que perjudiquen a los intereses de los españoles", ha argumentado el alcalde de Algeciras, que ha apuntado a cómo puede afectar el mercado inmobiliario de localidades colindantes como La Línea al desaparecer la frontera ya que los ciudadanos del Peñón tienen "más capacidad económica" para comprar o alquilar viviendas, lo que implicaría una subida de precios.

El primer edil de Algeciras se ha preguntado qué hace el Gobierno español "para proteger, ayudar o minimizar lo que se ha producido tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea" y qué va a hacer para "minimizar los perjuicios tras el Brexit". "Siete años y no ha pasado nada", ha lamentado, recordando que en la reunión celebrada en junio con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, tras firmarse el acuerdo con Reino Unido, solo se les trasladó "unas cuantas pinceladas", sin "entrar en detalles concretos".

"El Campo de Gibraltar necesita saber y los españoles tienen que tener conocimiento, tiene que haber transparencia respecto a lo que estamos hablando, porque nos afecta mucho", ha insistido Landaluce.