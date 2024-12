El Gobierno de Gibraltar declara la guerra a los autónomos españoles que trabajan sin licencia en el Peñón

La Línea/El Gobierno de Gibraltar ha declarado la guerra a los autónomos españoles y pequeñas empresas que dan servicio o venden productos en el Peñón sin estar registrados y/o tener una licencia para hacerlo. Se trata de albañiles, fontaneros, electricistas, pintores y, en general, cualquier persona, casi siempre del Campo de Gibraltar, que realice una actividad comercial en la Roca sin declararlo. Afecta tanto a quienes realizan un trabajo o una venta permitida (la mayoría) como aquellos para los que la legislación de Gibraltar obliga a contratar a residentes en la Roca, caso del montaje de cocinas o de muebles en general.

A partir de enero, el Ejecutivo de Fabián Picardo ha anunciado que comenzará a realizar un control más estricto en la Aduana y una mayor vigilancia sobre el terreno a través de los inspectores del Departamento de Empleo y la Oficina de Comercio Justo. De momento, no ha concretado si conllevará sanciones económicas o de otro tipo y cómo las aplicará.

La iniciativa la explicó esta semana en el Parlamento llanito la ministra de Comercio y presumible sucesora de Picardo a partir de 2027, Gemma Arias-Vásquez, en unas declaraciones recogidas por el Gibraltar Chronicle en respuesta a las preguntas del diputado del GSD Craig Sacarello. Arias-Vásquez habló de "medidas enérgicas" contra el “comercio ilegal” de empresas españolas sin licencia que operan en Gibraltar.

El movimiento político llega después de que la federación de pequeños negocios del Peñón (Gibraltar Federation of Small Businesses, GFSB) comenzara hace meses una campaña para mostrar su "preocupación por el impacto que el comercio transfronterizo sin licencia" tiene sobre sus miembros, lo que le llevó a mantener reuniones el pasado verano con la ministra de Comercio hasta conseguir que el caso llegara al parlamento.

"El comercio transfronterizo sin licencia de empresas españolas que operan en Gibraltar ha creado importantes desafíos para las empresas locales. La competencia con empresas que no cumplen con las leyes de licencias y registro de Gibraltar ha generado condiciones de mercado injustas en múltiples sectores, desde la construcción hasta el comercio minorista", subraya la GFSB, que ve la "necesidad de una aplicación más estricta de la normativa para proteger la economía de Gibraltar".

Infografia sobre Licencias de Negocio en Gibraltar. / E.S.

El Ministerio lanzó primero una campaña de concienciación en el Campo de Gibraltar dirigida a las pequeñas empresas para "educarlas" en la obligación de registrarse. Para ello publicó un vídeo informativo que se ha reproducido más de 25.000 veces en las pantallas del paso fronterizo y que promocionó en las redes sociales, donde afirma que llegó a 20.000 usuarios y generó 70.000 impresiones. Además, realizó una infografía bilingüe, creada en colaboración con la Cámara de Comercio, en la que ofrece detalles básicos sobre los requisitos de registro y licencia. Este cartel lo remitió a las asociaciones y sindicatos en el lado español de la Verja.

"Las medidas de control se intensificarán a partir de enero de 2025 mediante una campaña interinstitucional en la que participarán el Servicio de Aduanas de Su Majestad, el Departamento de Empleo y la Oficina de Comercio Justo", explican los pequeños empresarios gibraltareños, que animan a las empresas locales a que "denuncien pruebas de la existencia de competidores sin licencia para ayudar a aplicar medidas de control específicas".

“Estas iniciativas están diseñadas para concienciar a las empresas antes de que se lance cualquier campaña de control contra las empresas no regularizadas que operan en Gibraltar”, dijo Arias-Vásquez, que añadió: “También hay un elemento de educación para los consumidores, a quienes hay que concienciar de que, si bien pueden recibir la entrega de bienes de una empresa extranjera en Gibraltar, no pueden recibir servicios de una empresa no gibraltareña que no esté debidamente registrada en Gibraltar”.

“Todo esto se le ha explicado a la comunidad empresarial, ya que que ellos conocen mejor sus sectores y, por lo tanto, están en la mejor posición de identificar si existe una empresa competidora que pueda no tener licencia o no estar registrada”, continúó la ministra, que advierte que "cualquier acción del Gobierno estará dirigida contra los infractores potenciales y también contra los sectores que se ven más afectados por el comercio no regularizado”.

“Creemos que tenemos el personal disponible para implementar estos procedimientos y creemos que es fácil identificar a las personas que no están registradas en Gibraltar simplemente porque otros comerciantes nos dicen dónde están los problemas”, concluyó Arias Vásquez.