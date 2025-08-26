El Comité de Mayores de Catalan Bay en Gibraltar se opone al proyecto Eastside por motivos medioambientales y de salud

El Comité de Mayores de Catalan Bay ha acusado al Gobierno de Gibraltar de incumplir "promesas clave e ignorar preocupaciones medioambientales y de salud pública" en relación con el proyecto Eastside. El colectivo sostiene que los compromisos del ministro principal y del ministro de Medio Ambiente de que no se construiría ningún brazo de puerto frente a Catalan Bay y de que se llevaría a cabo una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) independiente no se han respetado, según informa la GBC. La entidad señala que el Ejecutivo llanito ahora afirma que "se proyecta un espigón de nueve metros", que, advierten, "bloqueará las vistas de la playa, acumulará contaminación y degradará la calidad del agua".

Los vecinos han insistido en que la Comisión de Desarrollo y Planificación (DPC) erró al evaluar la verdadera magnitud de la estructura propuesta al tomar en consideración una embarcación de señalización que "minimiza" al proyecto real. Según la asociación, algunos miembros de la DPC "carecían del tiempo o la experiencia necesarios para evaluar el impacto ambiental completo del proyecto".

El comité ha señalado además un estudio del subsuelo impulsado por la comunidad que, afirma, ha detectado colonias de moluscos en el área del proyecto, lo que contradiría la información previa y genera preocupación "por la posible destrucción de un ecosistema marino protegido". También plantean serias preocupaciones sobre la salud pública, alegando la presencia de amianto en la montaña de escombros, que, al triturarse, "podría generar polvo altamente nocivo cerca de playas y zonas residenciales".

El grupo ha pedido que se reconsidere el permiso de construcción del proyecto y que el Gobierno explore alternativas que den prioridad a la comunidad y al medio ambiente por encima de los intereses privados.

La oposición también carga

El GSD, partido de la oposición en Gibraltar, también expresó su preocupación por las consecuencias que el proyecto de desarrollo del Eastside pueda tener sobre las viviendas y la playa de Catalan Bay, advirtiendo que el Gobierno podrían incumplir los compromisos para proteger esta zona.

La formación subrayó que respalda la regeneración del Eastside para eliminar la conocida “montaña de escombros” y favorecer el crecimiento económico, pero insistió en que ello no debe hacerse a costa del entorno natural y patrimonial de Gibraltar. “Las obligaciones con las futuras generaciones no deben sacrificarse en busca de un supuesto beneficio económico a corto plazo”, señaló el partido en un comunicado. Estas críticas coinciden con las de los ecologistas españoles, que han denunciado este desarrollo ante distintas instituciones.

El proyecto, al Parlamento europeo

El Parlamento Europeo admitió a trámite recientemente una petición de comparecencia de Verdemar-Ecologistas en Acción para denunciar "las malas prácticas que realiza Gibraltar y que están alterando gravemente el medio ambiente del Estrecho", entre ellas los rellenos del proyecto Eastside en la Zona de Interés Comunitario (ZEC) del Estrecho Oriental. El próximo 25 de septiembre, el presidente del colectivo, Antonio Muñoz Secilla, intervendrá ante la Comisión de Peticiones para exponer sus quejas ante los eurodiputados y miembros de la Comisión Europea (CE).

Verdemar solicitará en su intervención que la Eurocámara inste a la Comisión Europea a que se dirija al Gobierno británico para que "se comprometa en la preservación del medio ambiente y el ecosistema marino en el Estrecho de Gibraltar, evitando la continuidad de las malas prácticas que el Gobierno del Peñón lleva a cabo”.