Picardo plantea la posibilidad de un acuerdo post-Brexit solo para Gibraltar

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha afirmado este jueves que seguirá buscando acuerdos para el Peñón aunque Reino Unido y la Unión Europea no lleguen a un pacto sobre el Brexit. En una entrevista en Canal Sur Radio, Picardo ha afirmado que hay tres posibilidades: que no haya acuerdo entre Reino Unido y la Unión Europea, que haya acuerdo total o, como novedad, que aunque no haya pacto entre Reino Unido y UE sí que haya una resolución sobre Gibraltar.

Sobre estos posibles escenarios, Picardo ha indicado que "si no fuera posible encontrar acuerdo en relación a Gibraltar -entre Reino Unido y la Unión Europea-, habrá que intentar mitigar el espectro de que no haya acuerdo entre las administraciones de ambos lados de la frontera para que pueda seguir habiendo fluidez de personas, de trabajadores y de mercancías".

"Estamos preparados para todas esas eventualidades", ha asegurado Picardo, que ha señalado que "hay que prepararse logísticamente, no solo políticamente". Para el ministro principal, "no será fácil", aunque ha afirmado que están "más preparados que hace un año".

Sobre la posibilidad de un acuerdo Unión Europea-España, ha afirmado que es algo que "no incumbe a Gibraltar", ya que se trataría de un acuerdo de la UE con uno de sus estados miembros.

"En relación con Gibraltar se supone que todas las negociaciones serán con el beneplácito de España, que es parte del club, y ahora Reino Unido y Gibraltar no serían parte de la UE, por lo que estarían negociando con ella siendo un tercero", ha explicado Picardo, que ha insistido que "en el acuerdo al que se pueda llegar, solo se podrá llegar si no se cruzan las líneas rojas del pueblo de Gibraltar en relación a la soberanía".

A juicio del ministro principal de Gibraltar, "no tiene por qué" cambiar la relación del Peñón con el Campo de Gibraltar. Así, ha afirmado que "se ha intentado llegar a acuerdos que permitan dar un paso hacia delante en las relaciones para crear esa zona de prosperidad compartida". "Eso es lo que buscamos, pero hay que hacerlo respetando las respectivas posiciones de cada uno", ha insistido.

González Laya

El planteamiento de un acuerdo ad hoc para Gibraltar contrasta con la postura reiterada por la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, que ha reafirmado la intención del Gobierno de España de seguir negociando con Reino Unido un acuerdo sobre la relación futura en lo relativo a Gibraltar, con "razón y cabeza fría", pero advirtiendo que "es difícil mantener esta posición cuando Reino Unido parece que quiere renunciar al acuerdo" de salida que firmó con la UE.