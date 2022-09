Gibraltar prepara un dispositivo ante los efectos de un posible temporal sobre el 'OS 35'

El Gobierno de Gibraltar prepara un dispositivo ante los efectos de que un posible temporal, según las previsiones entre el domingo y el lunes, afecte al OS 35, el buque que permanece semihundido en la coste este del Peñón. En los próximos días se darán a conocer más detalles de estos planes.

La Autoridad Portuaria de Gibraltar, junto con los responsables de la empresa que realiza los trabajos en el buque, Resolve, están explorando todas las opciones "realistas" para minimizar la contaminación que pueda liberarse ante episodios de meteorología adversa.

La Capitanía Marítima ha informado al Gobierno que se espera que en el buque siga habiendo residuos de combustible no recuperables y no bombeables, "que son y seguirán siendo una fuente continua de contaminación". "Esto era de esperar y no se puede evitar. En caso de condiciones meteorológicas adversas, es realista esperar que se liberen. Es posible que el oleaje empuje parte de este combustible hacia la costa", indica la Capitanía.

El Ejecutivo del Peñón señala que las barreras de contención que rodean al OS 35 están actualmente sucias y suponen una posible fuente de contaminación. La barrera exterior será sustituida por una limpia y en periodos de mal tiempo las barreras se retirarán, "ya que no son efectivas y pueden romperse y causar contaminación".

En cuanto a las playas, una vez finalizada la temporada de baños, las barreras serán retiradas antes de que se produzcan condiciones meteorológicas adversas, para evitar que se rompan y se conviertan en una nueva fuente de residuos y contaminación.

"El público debe ser consciente de que las condiciones meteorológicas adversas pueden hacer que la contaminación del SO 35 llegue a las costas de nuestras playas. Cualquier contaminación de este tipo debe notificarse a la Unidad de Protección e Investigación Medioambiental llamando al 58009620", indica el Gobierno gibraltareño.