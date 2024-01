Gibraltar reitera su compromiso por la búsqueda de un acuerdo entre la UE y Reino Unido

El viceministro principal de Gibraltar, Joseph García, ha reiterado públicamente la existencia de un compromiso por parte del Gobierno de Gibraltar para la búsqueda de un acuerdo entre Reino Unido y la Unión Europea que permita regular la relación de la colonia con el bloque comunitario.

García ha intervenido en la novena reunión del Grupo de Contacto del Comité de las Regiones entre Reino Unido y la UE celebrada en Bruselas (Bélgica), ciudad donde en paralelo se desarrolla esta semana una nueva ronda de negociación del tratado con la previsión de prolongarse hasta el jueves.

El Grupo de Contacto, creado en 2020, es un foro que permite mantener el diálogo y la asociación política entre la UE y las autoridades de Reino Unido tras el Brexit. En este espacio se comparten experiencias sobre el impacto de la salida de Reino Unido de la UE.

García ha apuntado en este foro que "los intereses de Gibraltar" requieren de un acuerdo diferenciado al negociado por Reino Unido para abandonar la UE. Para García, según la información difundida por el Gobierno de Gibraltar en una nota, lo que que está sobre la mesa es "esencialmente un acuerdo de movilidad para permitir el movimiento fluido de personas, con una serie de complementos, incluso en relación con el movimiento de mercancías". El representante del Gobierno de la colonia ha agregado que Gibraltar es aún uno de los asuntos pendientes del Brexit mientras que el Marco de Windsor sobre Irlanda del Norte ha generado un contexto positivo.

El viceministro principal gibraltareño ha descrito los planes de contingencia elaborados en caso de un resultado no negociado de las conversaciones, si bien ha enfatizado las "graves consecuencias" que ello provocaría a ambos lados de la Verja. Para García, un cierre sin acuerdo de las negociaciones no redunda en el interés de los ciudadanos ni de las empresas. "No se puede permitir que el Brexit destruya un ejemplo de cooperación transfronteriza europea. Pero hay algunas líneas que no podemos cruzar", ha recalcado.

El viceministro principal ha aprovechado su estancia en Bruselas para intercambiar puntos de vista con diplomáticos y miembros relevantes del Parlamento Europeo con el fin de ofrecer una visión general de la posición de Gibraltar. También acordó reunirse por separado con el embajador del Reino Unido ante la UE y el componente de Gibraltar del equipo negociador antes de regresar el jueves.

La decimocuarta ronda de conversaciones sobre el tratado para Gibraltar, precedente a la que se desarrolla esta semana en Bruselas, se celebró del 13 al 14 de diciembre de 2023 y concluyó sin un acuerdo. En la anterior ronda de conversaciones se abordaron "algunos de los pilares principales del próximo acuerdo" -según confirmaron fuentes comunitarias- y tuvo lugar ocho meses después de que fueran aplazadas debido a los procesos electorales emprendidos en España y Gibraltar.

En noviembre de 2023, el Ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, manifestó que los Gobiernos de Reino Unido y España estaban cerca de llegar a un acuerdo sobre el estatus de la colonia, mientras que el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, sostuvo en su mensaje de año nuevo que “la cuestión de la futura relación de Gibraltar con la UE” se resolvería en el primer semestre de 2024 (dada la celebración de elecciones para renovar las instituciones de la UE).

Gibraltar no está incluido en el gran acuerdo de retirada acordado por Bruselas y Londres en 2020. Requiere de una solución pactada aparte que necesita el visto bueno de España. Esto es lo que se negocia con el objetivo último de crear una "zona de prosperidad compartida" entre las dos regiones y "derribar" la Verja, lo que situaría en el puerto y en el aeropuerto llanitos los controles Schengen.

La negociación se realiza sobre la base del llamado Acuerdo de Nochevieja, un pacto no vinculante pero esencial que España y Reino Unido alcanzaron para cimentar el futuro tratado, que comenzó a negociarse en octubre de 2021.