Albares subraya el uso conjunto del aeropuerto como punto de fricción con Reino Unido para un acuerdo sobre Gibraltar

El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel Albares, ha apuntado al uso conjunto del aeropuerto de Gibraltar como punto de fricción con Reino Unido para alcanzar un acuerdo sobre la relación entre la Unión Europea y el Peñón tras reunirse en Bruselas con su homólogo británico, David Cameron. Albares ha afirmado que ve muy cerca el acuerdo, al que le quedan “aspectos específicos, puntuales”, aunque sin un horizonte temporal definido a corto o medio plazo.

El responsable de Exteriores indicó al término de la cita, celebrada en el marco de la reunión ministerial de Asuntos Exteriores de la OTAN en Bruselas, que prefería guardarse los aspectos concretos que aún quedan por negociar, “no solo porque la diplomacia exige discreción, sino también por el bienestar de los miles de españoles que viven en el Campo de Gibraltar”.

Con su propuesta para el uso conjunto del aeropuerto de Gibraltar, España plantea en la práctica una forma de recuperación del ejercicio de la soberanía sobre el istmo que une el Peñón con La Línea de la Concepción. Ese espacio, sobre el que se sitúa el aeródromo, no fue cedido a Reino Unido en 1713 en el Tratado de Utrecht, ya que solo recoge la cesión de "la ciudad y el castillo de Gibraltar, junto a su puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen". Es decir, no reconoce como británicos otros espacios que no sean los expresamente comprendidos en ese apartado. Tanto la ocupación del istmo por Reino Unido durante el siglo XIX como la construcción del aeropuerto sobre ese terreno resultan ilegales y contrarias a Derecho Internacional, según ha defendido España de forma reiterada.

El ministro español indicó que solo quedan “aspectos específicos”, aunque se trata de puntos clave en la negociación. Aunque rehusó a enumerarlos, entre ellos está quién hará los controles en el puerto y el aeropuerto una vez que caiga la Verja. Al respecto, el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha asegurado en varias ocasiones que no habrá controles españoles ni en el puerto ni en el aeropuerto de Gibraltar a pesar del acuerdo alcanzado para que el Peñón se mantenga en la zona Schengen tras el Brexit. "Según el Acuerdo de Nochevieja solo Gibraltar decide quién entra en Gibraltar y ningún agente español realizará controles de ningún tipo en el aeropuerto ni en el puerto de Gibraltar, ni ahora ni en los cuatro próximos años. Esta es nuestra tierra", afirmó en febrero de 2021. Desde entonces ha afirmado alguna vez que España ha incumplido ese acuerdo.

El responsable español de Exteriores recordó que en junio de 2024 que viene habrá elecciones europeas. También deberá haber comicios en Reino Unido antes del 28 de enero de 2025, por lo que, si no se cierra la negociación antes de estas fechas, la firma del acuerdo se dilataría, como ha ocurrido con las elecciones celebradas en los últimos meses en España -y la demora en formar Gobierno- y Gibraltar.

Albares destacó que la primera reunión presencial con Cameron se centró “exclusivamente sobre el acuerdo de Gibraltar y los últimos aspectos que nos separan de poder tener un acuerdo definitivo, como la fórmula para tener un uso compartido del aeropuerto, sobre el que estamos intercambiando puntos de vista y opiniones, y otros aspectos que nos quedan por delimitar”. La cita transcurrió “sin ninguna tirantez ni ninguna disputa", explicó el ministro, que explicó que ambos están "focalizados en aterrizar las fórmulas que permitan centrarse en aspectos concretos eficaces y prácticos para que pueda arrancar esa zona de prosperidad compartida entre Gibraltar y Campo de Gibraltar”.

“Estamos tan cerca que ya lo que quedan son aspectos específicos, puntuales. España ha puesto sobre la mesa un acuerdo global, de todos los aspectos que rigen la vida cotidiana de Gibraltar y el Campo de Gibraltar para consolidar esa zona de prosperidad compartida y todos son igualmente importantes. De lo que se trata es encontrar fórmulas que sean eficaces para conseguir ese objetivo que todos queremos. Cada vez estamos más cerca. Sobre un horizonte temporal no soy capaz de darlo en estos momentos. Con las instrucciones que hemos dado al equipo negociador se retomarán unas negociaciones que han estado paralizadas unos meses. Pero llevamos tiempo hablando sobre la propuesta española y no debería dilatarse más porque es una situación absolutamente transitoria y así está pensada. La situación normal debería ser el acuerdo, o si Reino Unido no quisiera el acuerdo, la aplicación de la legislación Europea”, explicó el responsable de Exteriores.

Albares recordó que otra parte del acuerdo la debe cerrar la Comisión Europea, para la que habrá elecciones el próximo año. “Confío en que dado que ya estamos tratando aspectos muy precisos y puntuales, porque en la mayoría estamos de acuerdo, en que podamos llegar a un punto definitivo y global de ese acuerdo. Lo que me ha traslado el ministro de Asuntos Exteriores británico es la misma voluntad que yo tengo de cerrar ese acuerdo, se trata de encontrar la fórmula de esos pequeños pequeños aspectos que quedan por cerrarse. La conversación ha estado centrada exclusivamente en Gibraltar, lo cual demuestra el interés de ambas partes en alcanzar un acuerdo. Por parte española la voluntad política esta clara, el acuerdo es transparente porque he verbalizado en varias ocasiones los aspectos principales. Estamos muy muy cerca”, reiteró.

“No se trata de no movernos de nuestra posición”, aclaró el ministro. “España ha puesto un acuerdo equilibrado y generoso que responde a todas las necesidades y a todos los puntos que tienen que estar en ese acuerdo, que tiene que ser global para lograr esa zona de prosperidad compartida, con la que está de acuerdo Reino Unido. Y a partir de ahí no hay diferencias en el contenido del acuerdo, pero hay que buscar fórmulas. Hemos tenido una conversación a nivel político y ahora de lo que se trata es que el acuerdo se sustancie en un contenido escrito, y eso lo hacen los equipos negociadores. Hoy hemos avanzado porque David Cameron ha mostrado esa voluntad. Hemos hablado de aspectos concretos sin que haya habido tirantez o disputa al respecto. Estamos los dos focalizados en encontrar las fórmulas correctas paras que las ideas políticas puedan concretarse en aspecto que sean eficaces y prácticos para que pueda arrancar esa prosperidad compartida”, sentenció.