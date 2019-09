El Brexit y el 50 aniversario del cierre de la Verja marcan el National Day

Gibraltar celebró este martes el que puede ser su último Día Nacional dentro de la Unión Europea. La celebración no solo estuvo marcada por la incertidumbre ante la más que probable salida de Europa el próximo 31 de octubre, que fue rechazada por la gran mayoría de los gibraltareños en el referéndum celebrado el 23 de junio de 2016, sino también por el 50 aniversario del cierre de la Verja con La Línea durante la dictadura franquista.

Con la plaza Casemates repleta de los colores de la bandera, el blanco y el rojo, los gibraltareños se reunieron para celebrar pero también para reivindicar la fuerza de su pueblo y la unión ante el Brexit. El ministro principal, Fabian Picardo, explicó que aunque el Brexit sea un momento difícil, nunca lo será tanto como lo fue el cierre de la Verja. “Gibraltar debe seguir siendo próspero por sí y para aquellos que están alrededor”, manifestó.

Picardo destacó con optimismo que "también celebramos que en ese momento Gibraltar no cayó como una fruta madura, sino que prosperó para beneficio de su población y también, cuando se abrió la frontera, para las poblaciones de alrededor". “Aunque existe inestabilidad política en España y en toda Europa, eso no quiere decir que el futuro no plantee grandes oportunidades”, añadió.

Boris Johnson "No abandonaré ni una pulgada de Roca, ni una rebanada de calentita, ni un pelo de la cabeza de un macaco de Berbería"

Año tras año, decenas de políticos británicos se reúnen en Gibraltar para celebrar el Día Nacional. Este año, debido a la delicada situación a la que se enfrenta el Parlamento Británico, muchos de los políticos se refirieron a la colonia a través de un vídeo. Entre ellos, el primer ministro británico, Boris Johnson, que afirmó de forma contundente que no abandonará “ni una pulgada de Roca, ni una rebanada de calentita (un plato local), ni un pelo de la cabeza de un macaco de Berbería” si no hay “consentimiento expreso de este pueblo que llama a Gibraltar su hogar”.

Johnson dejó claro su apoyo "total e implacable" al papel de Gibraltar dentro de la familia británica. "Es un apoyo que sigue siendo tan sólido como el propio Peñón y nada va a cambiar eso, ni siquiera nuestra salida de la Unión Europea a finales del mes que viene”.

Además, destacó que el Gobierno británico está trabajando con las autoridades locales para preparar Gibraltar ante el Brexit. "Somos más fuertes juntos y siempre estaremos juntos", sentenció.

El ministro principal del Peñón recalcó que Gibraltar se mantiene “orgullosa, próspera y fuerte” bajo el aplauso y los vítores de todos los yanitos reunidos durante el manifiesto. Picardo también hizo un homenaje a la generación de “la frontera cerrada” y afirmó que la próxima generación, a la que llamó “generación Brexit” también tendrá el éxito de sus predecesores, “sin darle la espalda a Europa, pero proyectándose más en el mundo”.

El Día Nacional de Gibraltar conmemora cada 10 de septiembre el referéndum de 1967 en el que los gibraltareños votaron a favor de permanecer bajo soberanía británica. La primera celebración fue por el 25 aniversario de este hecho en el año 1992. El día estuvo marcado por numerosas actividades a lo largo y ancho del Peñón. Una de las principales citas del día fue el festival de música Monkey Rocks, en el que actuarán David Guetta, Becky G y Anne Marie, entre otros.