Liberan aviones roqueros anillados en la cueva de Gorham de Gibraltar

Tres cajas con aviones roqueros, una especie de golondrina peculiar que habita en la cueva de Gorham de Gibraltar, han sido liberados en el Peñón tras su anillado.

La cueva es Patrimonio Mundial de la Unesco desde 2016 y funciona como dormidero invernal para estos animales. Un dormidero que se identificó por primera vez a finales del siglo XVIII y que está cuidadosamente protegido, posicionándose como el más grande del mundo al conseguir el récord de 12.000 aves durante 2020.

Los aviones roqueros fueron capturados y depositados en cajas para poder anillarlos y mantener un control sobre la especie, pues el número de ejemplares que llegan a la roca está creciendo, según apunta el equipo de investigación formado por trabajadores del Museo Nacional de Gibraltar, los Jardines Botánicos de Gibraltar y la Sociedad Ornitológica y de Historia Natural de Gibraltar.

El aumento de la especie, según estos expertos, podría venir dado por una temporada de reproducción excepcionalmente positiva en Europa o porque el mal tiempo en la península ibérica haya fomentado que más aves de lo habitual hayan migrado al sur.

This morning. The best part of the process is always the release of the crag martins in the morning, back at the roost. The clip shows one of three boxes full of birds from last night’s session which finished at 11 pm. Feeling good but tired pic.twitter.com/J3O10YFGZo