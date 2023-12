Cuando Madrid se convirtió en comunidad autónoma gracias a Gibraltar

La Constitución del 78 no preveía que todo el territorio español se dividiera en comunidades autónomas. No desde luego Madrid, que parecía abocada a mantenerse integrada en Castilla-La Mancha. Sin embargo no fue así. La capital de España consiguió la autonomía y lo hizo gracias a una puerta que le abrió... ¡Gibraltar!

Así lo explicó el ex presidente madrileño Alberto Ruiz Gallardón durante su intervención en el XL aniversario de la constitución de la Asamblea de Madrid y el XXV de la sede de Vallecas, en la que rememoró una anécdota que recoge El Español.

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid fue aprobado el 1 de marzo de 1983. La provincia de Madrid se conformó como comunidad autónoma bajo la Ley Orgánica 3/1983, del 25 de febrero (BOE 1-3-83) y con la denominación de Comunidad de Madrid. Para lograrlo encontró un problema sobre cómo encajar en el sistema constitucional español.

Para empezar todos la consideraban una provincia que sólo tenía importancia por el centralismo heredado del franquismo y que con el estado de las autonomías perderían toda la fuerza. Las regiones uniprovinciales, como Asturias o Navarra, para constituirse como comunidad autónoma tomaron el camino de acogerse al artículo 143 de la Constitución española, ya que tenían "entidad regional histórica". Madrid, no.

Castilla-La Mancha introdujo a Madrid en un primer momento en su redactado, pero después, sus propios diputados no quisieron integrarla porque entendían que les perjudicaría.

Sólo quedaba la opción de aplicar el artículo 144, por el que cuando un territorio carecía de los requisitos que la Constitución exige para ser autonomía, sólo por una ley orgánica aprobada en Cortes se lo podría autorizar. Es decir, una única provincia sólo podía ser región por "motivos de interés nacional".

"Fue un artículo que, en su día, redactaron para que Gibraltar pudiera entrar algún día en España. Estaba pensado para ellos y nos ha permitido a los madrileños todos estos años de historia", finalizó.

"Las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán, por motivos de interés nacional: Autorizar la constitución de una Comunidad Autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del apartado 1 del artículo 143", se lee en el 144, un artículo al que el Ayuntamiento de La Línea también quiere acogerse para constituirse en un futuro en Ciudad Autónoma al estilo de Ceuta y Melilla y al margen de Andalucía.