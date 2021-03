Gibraltar rechaza la pretensión de Reino Unido de enviar al Peñón a sus solicitantes de asilo

Gibraltar ha mostrado este jueves su rechazo a la pretensión del Gobierno británico de enviar al Peñón y a otros territorios a los demandantes de asilo que hayan llegado al Reino Unido mientras se examinan sus solicitudes. Los planes del Ejecutivo de Boris Johnson han sido revelados este mismo jueves por el diario The Times.

La ministra británica del Interior, Priti Patel, presentará en las próximas semanas una reforma del sistema migratorio que, entre otras cuestiones, sopesa enviar a los solicitantes de asilo a "centros de procesamiento" en territorios británicos de ultramar, como el Peñón, y dependencias de la Corona, como la Isla de Man, según el diario.

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha asegurado que no ha recibido esa propuesta por parte del Gobierno del Reino Unido, si bien ha remitido una carta a Patel para aclarar que no comparte esa idea.

El Peñón "siempre está listo para ayudar al Reino Unido como parte de la familia de naciones británica. Jugamos un importante papel en defensa y estamos preparados para considerar cualquier otra forma en la que podamos trabajar con el Reino Unido", dijo Picardo en un comunicado.

El Ejecutivo de Picardo ha apuntado que las cuestiones relacionadas con política migratoria hacia y desde Gibraltar son competencia de sus ministros en virtud de la Constitución gibraltareña de 2006. La legislación de Gibraltar rige la presencia de los solicitantes de asilo en Gibraltar, no la legislación del Reino Unido, ha especificado Convent Place en la nota.

"Nunca eludiremos nuestra responsabilidad de ayudar en lo que podamos. No obstante, nuestra ubicación geográfica dificulta algunos aspectos, y tramitar en Gibraltar los casos de solicitantes de asilo en el Reino Unido sería uno de ellos. La inmigración es un ámbito sobre el que soy responsable en calidad de ministro principal en virtud de la Constitución de Gibraltar y puedo confirmar que esta cuestión no se me ha trasladado a ningún nivel, en cuyo caso hubiese manifestado claramente que no se trata de un ámbito en el que creamos que podemos ayudar al Reino Unido. Sin embargo, he querido enfatizar a la Ministra del Interior del Reino Unido que estamos listos para ayudarles en otros ámbitos. Sé que es una gran defensora de Gibraltar, por lo que le he propuesto que nos reunamos en Londres cuando se levanten las restricciones a los viajes", ha comentado Picardo.

"Sin embargo, nuestra geografía complica algunas cuestiones, y el procesamiento de solicitantes de asilo al Reino Unido en Gibraltar sería una de ellas", matizó el ministro principal, que considera finalmente que "esta no es una área" en la que Gibraltar "pueda ayudar al Reino Unido".

Cuestionado por la información, el portavoz oficial del primer ministro británico no quiso desmentir que se evalúe la posibilidad de enviar solicitantes de asilo a Gibraltar.

"Hemos dicho ya en otras ocasiones que tenemos el deber de arreglar nuestro sistema de asilo, que no funciona, para lograr que sea firme aunque justo. Como parte de eso, hemos estudiado una gran cantidad de países con el objetivo de trazar un plan para el Reino Unido en base a suficiente información", explicó ese portavoz a los medios.

Contactada por Efe, una portavoz del Ministerio del Interior se remitió a las palabras de Downing Street y tampoco negó la información.