Gibraltar detecta nueve positivos más de coronavirus, cinco de ellos de residentes ya vacunados

Gibraltar ha contabilizado este domingo nueve positivos más de coronavirus, cinco de ellos de residentes en la Roca que ya habían recibido la pauta completa de la vacuna y un sexto, un gibraltareño que todavía no había sido inmunizado. Los otros tres casos registrados no corresponden a residentes ni tampoco a visitantes, por lo que se entiende que son personas que cada día cruzan el paso fronterizo para acudir a sus puestos de trabajo y Gibraltar no comunica si están vacunados o no.

Los casos confirmados desde el comienzo de la pandemia ascienden a 5.287 y los recuperados suben en 36 hasta los 5.074. Esto se traduce en que en Gibraltar hay 99 personas con el virus activo (25 menos que el sábado). 72 de ellas está confirmado que sufren la variante delta, mientras que las pruebas de cinco están pendientes de confirmar y 22 todavía no se las han hecho.

El número de personas en autoaislamiento baja en 37 hasta los 220. Esta cifra incluye a autoaislados por inmunodeficiencias o familiares y convivientes de positivos.

En el hospital de San Bernardo hay ingresadas seis personas con coronavirus, cinco de ellas en planta y una, en la Unidad de Cuidados Intensivos.