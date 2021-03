Gibraltar lamenta este domingo una muerte y dos contagios por coronavirus

El Gobierno de Gibraltar ha lamentado una nueva muerte por coronavirus, lo que eleva a 93 el número de fallecimientos relacionados con el virus desde que comenzó la pandemia.

La víctima es un hombre de entre 75 y 80 años, que también tenía afecciones de salud subyacentes. Perdió la vida este domingo de fallo multiorgánico como resultado de Covid-19.

En el Peñón se han registrado este domingo dos contagios más que elevan a 4.249 los casos desde el comienzo de la pandemia. Además se ha curados dos personas. 4.134 lo han logrado en este último año. En la Roca hay 16 casos activos.

El ministro principal, Fabián Picardo, declaró: “Con gran tristeza debemos confirmar otra muerte dentro de nuestra comunidad debida al Covid-19. Mi más sentido pésame a la familia y amigos del fallecido. Cada individuo que compone nuestra sociedad debe reconocer la responsabilidad que tiene de seguir protegiendo a los más vulnerables entre nosotros. Vacúnense si aún no lo han hecho inscribiéndose en https://www.gha.gi/covid-19-vaccination-interest-form/ o llamando al 20066966. La pandemia no ha terminado, siga los consejos de Salud Pública y no baje la guardia”.