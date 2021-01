El Gobierno de Gibraltar ha acordado aplicar un confinamiento sobre la población del Peñón para tratar de frenar el fuerte avance de los contagios de la Covid-19, con 172 contagios en las últimas horas. La medida entrará en vigor este sábado, 2 de enero, a partir de las 22:00 horas, según ha avanzado el ministro principal, Fabian Picardo.

Las autoridades gibraltareñas tienen previsto dar más detalles sobre la aplicación de estas restricciones a lo largo de la mañana de este sábado.

Durante el tiempo en que el que esté en vigor este confinamiento, solo se podrá entrar y salir del Peñón por motivos esenciales y laborales, según ha avanzado Picardo en la red social Twitter.

LOCK DOWN MEASURES:LIVE PRESS CONFERENCE, tomorrow, 2nd January at 1200hrs from No6.The Government has no choice but to increase restrictions & move to social lock down. Movement within & into Gibraltar will to be only for work & for essentials/air transit as from 2200hrs. pic.twitter.com/WYlVKdKDQY