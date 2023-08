Feijóo pide a Sánchez una legislatura de dos años con 6 pactos de Estado, pero el líder socialista lo rechaza

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo y el presidente de Gobierno en funciones, Pedro Sánchez han finalizado su reunión de cara a la investidura del candidato popular, que se ha alargado durante casi una hora. El encuentro, sobre el que no había expectativas de acuerdo, ha comenzado poco después de las diez de la mañana en una sala de una de las ampliaciones de los edificios parlamentarios del Congreso de los Diputados, a la que solo han podido acceder los reporteros gráficos. Ha finalizado minutos antes de las once de la mañana, y enseguida el secretario general socialista ha abandonado el edificio en su coche oficial rumbo a la sede del PSOE de la madrileña calle Ferraz, donde se reúne la Comisión Ejecutiva Federal.

Ante las cámaras, Feijóo y Sánchez se han saludado con un apretón de manos y a continuación han tomado asiento en dos sillas, con banderas de España y de la Unión Europea detrás, que han servido de escenario para su reunión.

Feijóo ofrece a Sánchez una legislatura de dos años, que el líder socialista rechaza de lleno

El candidato a la investidura y líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este miércoles que ha constatado que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, prefiere "acuerdos con el independentismo" en lugar de aceptar el pacto nacional que él le ha ofrecido y que incluye una legislatura de dos años y seis "grandes" acuerdos de Estado.

"De momento me he encontrado con el 'no es no', de momento, porque no voy a cejar en el empeño de ofrecer acuerdos y pactos", ha remarcado Feijóo en rueda de prensa tras reunirse con el líder del PSOE y presidente del Gobierno en funciones dentro de la ronda de contactos que ha iniciado de cara a la investidura. Ha explicado que en el encuentro ha planteado a Sánchez una "alternativa" para proteger al Estado de las exigencias "inconstitucionales y discriminatorias" del independentismo "envalentonado". Ha agregado además que sobre la mesa estaban las dos alternativas que dejan las elecciones del 23J, una en la que la gobernabilidad de España quede en manos de los independentistas y otra en la que la gobernabilidad sea garantizada con "responsabilidad histórica por los partidos nacionales, PP y PSOE para asegurar la igualdad de los españoles".

Feijóo ha defendido su derecho a gobernar porque su formación fue la más votada en las urnas y ha recordado que fueron casi 16 millones de españoles los que escogieron la papeleta del PP o del PSOE, dos de cada tres votantes. Los partidos independentistas cuentan con menos del 6 por ciento de los votos, con los que Sánchez prefiere negociar "amnistías, referendos y grupos parlamentarios que no cumplen los reglamentos". Por ello, es "incomprensible", ha dicho, que menos del 6% de la población, cuya "pretensión es acabar con el Estado" pueda condicionar la gobernabilidad del 94% de la población.

"Yo no renuncio a que algún día los principales partidos de España puedan entenderse", ha proclamado Feijóo, quien ha entregado por escrito a Sánchez su propuesta de pacto por la igualdad de todos los españoles. Por último, el líder del PP ha asegurado que ha pedido al presidente del Gobierno en funciones que "al menos" rechace las propuestas del independentismo. "No lo ha hecho", ha dicho Feijóo, quien ha añadido que la pretensión de Sánchez es buscar encaje a las "exigencias particulares que le permitan continuar al frente del Ejecutivo".

Todos los detalles del documento de Feijóo

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha ofrecido al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, un acuerdo por el que la Legislatura duraría un máximo de dos años y le ha planteado que "en aras de la centralidad" la lista más votada pueda gobernar en nuestro país, como ha sido costumbre durante los últimos 45 años. El popular le ha entregado al presidente en funciones un texto de 8 páginas en las que se contiene esta propuesta.

"De esa forma, la influencia que pretenden tener los partidos independentistas quedaría desactivada y España podría garantizar la igualdad de trato de los españoles", aseguran fuentes populares. Por ello, Feijóo ha pedido al PSOE que facilite su investidura para afrontar seis pactos de Estado, y para afrontar una Legislatura que tendría una duración de dos años. "Ante el riesgo de repetir elecciones en cuatro meses, Feijóo ofrece un mandato de 24 para acometer las reformas pendientes para nuestro país", señalan las mismas fuentes

"La legislatura se dará por terminada cuando estos seis Pactos de Estado se hayan materializado o en un plazo máximo de dos años", dice el documento que ha entregado Feijóo a Sánchez. "Transcurrido este período, se procederá a la convocatoria de elecciones generales, salvo que los partidos firmantes de este acuerdo consideren conveniente la continuidad de la legislatura para cerrar éstos o nuevos acuerdos", precisa el texto.

El Ejecutivo propuesto por Feijóo, que estaría compuesto por 15 ministerios, se comprometería a "defender la integridad territorial de la Nación española" y rechazaría las solicitudes de referéndum de independencia y de amnistía expresadas por los partidos independentistas. También daría prioridad al impulso de seis Pactos de Estado que tendrían una comisión específica en el Congreso o el Senado: Pacto de Regeneración democrática, Pacto por el Estado de Bienestar, Pacto por el Saneamiento Económico, Pacto por las Familias, Pacto Nacional del Agua y Pacto Territorial.

El Pacto de Regeneración Democrática propuesto por Feijóo estaría enfocado en mejorar "la calidad" de la democracia, "preservando la división de poderes" así como "la independencia de los organismos de control", entre los que se incluye el Consejo General del Poder Judicial. Por su parte, el Pacto por el Estado de Bienestar trataría de garantizar la "viabilidad del Sistema Nacional de Salud, la estabilidad y calidad del sistema educativo, la igualdad entre mujeres y hombres y la viabilidad de las pensiones para los mayores", incluyendo en todo caso "su revalorización anual". También figura un Pacto por el Saneamiento Económico. Este se llevaría a cabo para garantizar la "solvencia de los más vulnerables y de la clase media", y que busque "un camino más próspero" para los jóvenes, todo ello aprovechando los fondos europeos "con la mayor agilidad, eficacia y transparencia posible".

Otros de los pactos que el PP busca acordar es un Pacto por las Familias que les permita tener mayor capacidad "para lo prioritario" y hacer posible la conciliación, todo ello negociando con agentes sociales y económicos para garantizar "nuevas fórmulas de compatibilización la vida laboral y familiar". También se trabajaría en un Pacto Nacional del Agua para alcanzar una propuesta que garantice "el acceso a este recurso básico, en el momento actual y ante el previsible agravamiento derivado del cambio climático".

La última de las propuestas, el Pacto Territorial, tendría su comisión en el Senado y buscaría convertir la Cámara Alta en "una verdadera Cámara de representación territorial". También buscaría fortalecer "la España de las Autonomías" mediante un "diálogo multilateral", así como aprobar un nuevo modelo de financiación autonómica y local. En todo caso, según se lee en el texto entregado a Sánchez, las propuestas legales y normativas acordadas en las respectivas comisiones se materializarán "únicamente en el caso de que se alcancen con el acuerdo" de los partidos firmantes, PP y PSOE.

Sánchez le propone al PP la renovación del CGPJ

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha propuesto al candidato a la investidura Alberto Núñez Feijóo la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) antes del 31 de diciembre.

Esta es, según han informado fuentes de Ferraz, la propuesta principal que ha llevado Sánchez a la reunión de ambos políticos de cara a la investidura.

En concreto, el líder de los socialistas le ha propuesto que sea quien sea la persona elegida como Presidente del Gobierno por el Congreso de los Diputados, PP y PSOE se comprometan formalmente a que, antes del 31 de diciembre de este año, se proceda a la renovación del CGPJ.

La tercera reunión de los líderes de PSOE y PP

La de este miércoles es la tercera entrevista conocida entre los líderes e los dos partidos mayoritarios. En abril de 2022 fue la primera vez que el presidente del Gobierno recibió en Moncloa a Feijóo en su calidad de líder del PP, aunque ya se había reunido antes con él como presidente de la Xunta de Galicia.

En octubre del pasado año, tras la dimisión de Carlos Lesmes como presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Pedro Sánchez convocó de nuevo a Feijóo y estuvieron tres horas reunidos, pero sin acuerdos.

El pasado 30 de julio, tras las elecciones del 23J, el líder del PP envió una carta a Sánchez pidiendo una reunión para buscar puntos de consenso que eviten un bloqueo político, pero el presidente dio largas y prefirió esperar a que se constituyeran las Cortes.

Tras la ronda de consultas en Zarzuela y ya con el encargo del Rey como candidato a la investidura, el líder del PP propuso de nuevo una reunión a Sánchez, que esta vez aceptó y pusieron fecha para este miércoles.