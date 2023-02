“De nada sirven costosos tratamientos si no se escucha a los pacientes”

Acaba de tomar posesión como presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos. Jorge Fernández Parra es de Córdoba, jefe del Servicio de Ginecología del Hospital Virgen de las Nieves de Granada y profesor asociado en Ciencias de la Salud en la Facultad de Medicina. Lleva seis años como presidente del Colegio de Médicos de Granada y es miembro de la Comisión Nacional de la Especialidad de Obstetricia y Ginecología en el Ministerio de Sanidad. También es un experto en reproducción humana asistida.

-Acaba usted de tomar posesión como presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos. ¿Cuáles son sus prioridades?

–En el primer mes de mi nombramiento, asistimos a movilizaciones en la sanidad de Andalucía. Es evidente que mejorar el deterioro de las condiciones laborales de los médicos en Andalucía deben ser la prioridad. Y no sólo en lo que respecta a las remuneraciones, sino también a las condiciones de trabajo.

–¿Qué reivindican los médicos de atención primaria?

–Más calidad de asistencia. No se pueden ver tantos pacientes al día. El médico de familia está sobrecargado de trabajo y de burocracia, y sin duda esto es lo que más lo desmotiva. También hay reivindicaciones salariales para equipararse al resto de España.

–Muchos pacientes se quejan de que se les escuchan poco cuando van a la consulta.

–Pienso que la escucha del paciente es prioritaria y no podemos excusarnos en otras condiciones. La relación médico-paciente se basa en la escucha, en el entendimiento entre dos personas, en la capacidad de empatizar del médico. Si no nos hacemos entender, de nada sirven costosos diagnósticos o tratamientos caros.

–Los médicos se forman aquí y se van a trabajar a otro sitio.

–Los médicos andaluces no se van a otras comunidades autónomas en un número significativo. En Andalucía, y también en España, hubo una falta de previsión en conocer cuáles eran nuestras necesidades de médicos. Hay que remontarse a las decisiones que no se tomaron hacen más de diez años, que es el tiempo en que tardamos en formar a un especialista. En Atención Primaria el problema se agrava porque tanto los médicos de familia como los pediatras no se quieren quedar en los centros de salud.

–¿Está en peligro el sistema público sanitario?

–Pasa por momentos delicados y se necesita un consenso social de forma inmediata. El principal problema es la falta de médicos y para ello se necesitan cambios. Un pacto político por la sanidad es imprescindible para afrontar las reformas. Este pacto se lleva pidiendo décadas por parte de los médicos sin ninguna respuesta. Por desgracia, algunos políticos prefieren hacerse una foto a las puertas de un Centro de Salud demandando médicos, antes que hacer una propuesta para solucionar el problema.

–Hay médicos que viven de espaldas a sus propios colegios.

–Sí. A ellos les diría que se acerquen a los colegios, que acudan a las asambleas anuales y que sepan nuestras funciones y nuestro trabajo. Yo no los culpo, porque yo estuve ajeno al Colegio de Médicos durante años. En mi experiencia de estos seis años de presidente del Colegio de Médicos de Granada, sí le puedo decir que cuando un colegiado se ha acercado a ver lo que hacemos, en la mayoría de las veces se ha mostrado sorprendido de forma positiva.

–¿Cree usted que los colegios profesionales sanitarios deben de cambiar después de la pandemia?

–Yo estoy convencido que teníamos que cambiar antes de la pandemia. En mi opinión los colegios profesionales sanitarios han ido cambiando ya en los últimos años, pero todavía quedan otros pasos que andar. Creo que las juntas directivas deben renovarse, deben entrar compañeros más jóvenes y, desde luego, más mujeres, que son mayoría en los colegios de médicos. Además, habría que modificar los estatutos para poner un límite en el mandato y evitar vinculaciones con otras organizaciones o empresas.

–Reivindicó usted en su toma de posesión la unidad y el trabajo en equipo de todos los sectores sanitarios. ¿Tan distanciados trabajan?

–En absoluto. En los centros de salud y en los hospitales trabajamos en equipo sin problemas. Sin embargo, hemos asistido a decisiones tanto en el Ministerio de Sanidad como en la Consejería de Salud que nos preocupan. Se han dado pasos para que el personal de enfermería pueda indicar, modificar o suspender medicamentos a pacientes diabéticos e hipertensos. Nos preocupa la seguridad del paciente y entendemos que la capacidad de indicar, modificar o suspender medicamentos es una competencia exclusiva del médico. Creo que la ley nos ampara y espero que volvamos a la cordura. El trabajo en equipo es necesario, pero cada uno tenemos que saber el papel que jugamos.

–Cómo puede ser más eficaz para el colectivo el Consejo Andaluz que usted preside.

–El prestigio de nuestro colectivo es alto en la sociedad y los Colegios de Médicos también. Debemos hacer valer nuestra opinión, que tiene que ser equilibrada y trabajando en positivo. La queja sin propuestas es inútil. Estamos convencidos que la Consejería nos escuchará y que vamos a colaborar en beneficio de los pacientes y de los ciudadanos.

–También la medicina privada vive una época convulsa. ¿Qué es lo que pide?

–Los compañeros que trabajan en la privada están muy mal pagados por las compañías. No se ha revalorizado el IPC en los últimos 30 años con una pérdida muy importante de retribuciones. Este es el momento del cambio. Estas empresas no pueden seguir teniendo enormes beneficios a costa del trabajo de los médicos.