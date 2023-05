"Apelo al voto útil para pelear por la mayoría absoluta en Algeciras"

-¿Por qué debería votar al PSOE?

-Hay necesidad de un cambio en Algeciras y la alternativa es el PSOE. Tengo que apelar al voto útil para que ese cambio sea posible. Después de doce años de gobierno del Partido Popular necesitamos un revulsivo. Existe indignación en la calle por las promesas que no se cumplen, los compromisos que no se han ejecutado. Los algecireños están cansados de tantos brindis al sol, de mentiras, de falta de transparencia. Todo eso, al margen de la gestión, que o no ha habido o ha sido mala.

-¿Cree que cuánto más alta sea la participación más posibilidades habrá de una victoria del PSOE?

-Así lo pienso. Es fundamental. la izquierda es mucho más crítica. La derecha siempre va a votar pase lo que pase y sean cuáles sean las circunstancias. Si nos quedamos en casa hay una minoría que decide por todos quién nos gobierna durante cuatro años.

-¿De ahí el eslogan 'Vota lo que piensas'?

-Sí, porque mucha gente se queja de lo que ocurre en Algeciras, pero eso solo se combate votando el día 28. Además es el valor de la democracia, que todos los votos valen lo mismo.

-Pero el voto de izquierdas está más fraccionado.

-Por eso hago un llamamiento al voto útil. Tenemos que pelear la mayoría absoluta que nos permita gobernar en solitario para desarrollar nuestro programa durante cuatro años.

-¿Y si necesita alianzas?

-Lo suyo es esperar al día 28. En función de lo que decidan los algecireños habrá que trabajar.

-En estas elecciones no se presenta Ciudadanos. ¿Aspira a captar a sus votantes?

-Ellos han estado en la ciudad durante estos cuatro años igual que el resto y han podido comprobar el deterioro de las barriadas, la subida de la deuda y la mala gestión.

-¿Qué es lo primero que haría si resultara elegida?

-Lo más urgente es un plan de choque de limpieza. Hay ciudadanos que hacía doce años que no veían una barredora y ahora en campaña la han visto. Hay una necesidad imperiosa también de asfaltado y acerado, pero también de mantenimiento de parques y jardines.

-¿Por qué tantas críticas a la reforma del María Cristina?

-Lo primero es que yo no digo que el parque sea feo. Me encanta, siempre ha sido bonito. Nosotros nos quejamos en primer lugar de la tala de árboles. Pudimos comprobar cuando se ha reabierto que uno de los que se decía que estaba muerto sigue bien frondoso, aunque tenga una oquedad, por lo que probablemente haya otros de los que se talaron que se tenían que haber quedado en pie. Ha habido una falta de mantenimiento durante los últimos años, pero muchos de los que estaban enfermos se podían recuperar. Nuestra otra queja es sobre cómo se ha gestionado la obra administrativamente. No se ha adjudicado, no ha salido a concurso, por lo que la empresa de mantenimiento ha decidido qué precio nos ponía. Nadie se ha parado a pensar si es el que tenía que ser o no. Se ha asumido que tenía que costar un millón setecientos mil euros. Y luego, una vez que ha terminado la obra, surgen muchas preguntas. ¿Por qué las farolas no son nuevas? ¿Por qué el suelo de acceso al cuarto de baño sigue deteriorado? ¿por qué los bordillos no siguen una unidad estética? Todo eso denota una prisa electoral. Para plantar no hace falta tener el parque cerrado tantos meses ni poner una lona que impida ver qué estaba pasando detrás.

-Usted sostiene que también hay una lona frente a la cuentas municipales.

-Sí. La falta de transparencia del Ayuntamiento es patente. Tenemos mucha documentación solicitada que no llega nunca y hemos tenido que acudir al Consejo de la Transparencia para reclamarla. Cuando no remites la documentación que se te pide es que tienes algo que esconder. La base de un discurso no puede ser la mentira. Cuando denunciamos algo lo hacemos con papeles, buscando entre las comisiones pero al final hablamos con fundamento. La deuda está desorbitada. La situación económica es muy delicada. Si no tuviese problemas de Tesorería no habría pedido cuatro millones de anticipo a la Junta de Andalucía. En los Presupuestos no hay inversiones. Hay muchos indicadores que señalan que la gestión económica después de doce años es deficitaria. Hay un abandono de las barriadas y una falta de servicios públicos que no se corresponde con la deuda. Algo está pasando ahí que no sabemos.

-Ustedes han traslado expedientes a la Fiscalía.

-El hecho de que se hayan abierto diligencias de investigación es un síntoma de que cómo, dónde y de qué manera se gasta el dinero público plantea dudas en Algeciras. Hay más expedientes, pero no ha dado tiempo.

-Ponga un ejemplo de mala gestión.

-El barrio de La Caridad. Se supone que se han ejecutado dieciocho millones de euros con dos objetivos, que la población aumentara y que el comercio tradicional se rehabilitara. Ninguno se ha cumplido. Hemos pedido la justificación de ese dinero y no nos ha llegado, por lo que hemos tenido que acudir al Consejo de la Transparencia. Le digo otro: la prórroga que tiene el Ayuntamiento con el Centro de Interpretación Paco de Lucía, que no es la primera y sí creo que es la última, termina en junio y esa obra no va a estar terminada en junio. ¿Vamos a tener que devolver un millón doscientos mil euros de fondos europeos porque no se ha cumplido después de unos pocos de años?

-Esperemos que no.

-No sé si es indolencia, no sé si es que ni está aquí, ni está en Madrid, ni está en Sotogrande. Lo que sí sé es que ni la gestión económica, ni la de servicios, ni la atención a las barriadas es la que debiera.

-Landaluce afirmó en una entrevista en Europa Sur que le quedan pocas cosas por cumplir, pero

muchas de ellas están en las barriadas.

-En las barriadas no ha hecho absolutamente nada. Contenedores rotos, falta de asfaltado, no hay servicios, ni accesibilidad. Nos cuentan los vecinos que hace unos años había dos barrenderos y ahora pasa uno cada semana con suerte. En San José Artesano hay un muro caído, en la avenida Italia, desde hace dos años. Es muy duro. Hay barrios como La Piñera, Los Pastores o La Bajadilla con un aspecto que parece que no pertenecen a Algeciras. Para que Algeciras sea una capital tiene que tener los servicios y las infraestructuras de una capital. Ahora mismo no lo es.

-Usted reclama mejoras en el deporte.

-Por ratio somos el municipio que menos instalaciones deportivas tiene. Hace cuatro años que habló de hacer un nuevo polideportivo y ahora vuelve a decirlo. ¿Por qué lo tenemos que creer? Hay muchas disciplinas deportivas de base que no avanzan por falta de infraestructuras y por falta de mantenimiento. Hay niños que entrenan hasta las diez de la noche porque no tienen sitio. La valla perimetral del pabellón del Saladillo es un peligro. Pero dice que queda poco por hacer.

-Ha hablado de recuperar la Policía de Barrio.

-Vamos a retomarla porque la reclaman los vecinos, en las barriadas y en el centro, pero para eso hay que incrementar el número de efectivos, que está en mínimos históricos. Además, se supone que han sacado una convocatoria de 63 plazas, pero en el Presupuesto solo aparecen 40. Deberían explicarlo.

-Quiere el PSOE de Algeciras más viviendas sociales, pero ¿cómo se logra desde un Ayuntamiento?

-Lo primero es la revisión del Plan General de Ordenación Urbana. Eso nos va a permitir abrir muchas posibilidades en las barriadas. Eso no se hace de hoy para mañana, por lo que hay que emprenderlo en los primeros días de gobierno.

-¿Se puede hacer un plan de empleo en esa situación económica precaria?

-Sí, detrayendo dinero de otras partidas y eliminado gastos superfluos, pero también exigiendo a la Junta que emplee los 150 millones de euros que le dio el Gobierno de España para esto. En Algeciras ha ocurrido que se han quedado fuera de un plan de empleo 140 jóvenes, desechando un millón cuatrocientos mil euros. Eso no se puede permitir.

-¿Es Algeciras una ciudad inaccesible?

-Totalmente. Nadie con movilidad reducida puede venir al centro o moverse en su barrio de una acera a otra sin bajar la carretera y jugarse la vida. Son los grandes olvidados.

-La Junta ha reclamado al Gobierno la Zona de Especial Singularidad.

-Hace dos semanas debatimos en el Parlamento de Andalucía una proposición no de ley y se aprobó por unanimidad. La apoyamos porque es necesario, pero critiqué duramente que no se llevara al Congreso o al Senado. La Junta tiene competencias en una serie medidas sociales que piden las Fuerzas de Seguridad que no atiende, pero sale con esto. Es como si el Consejo de Gobierno le dice al Ayuntamiento que arregle las barriadas. No podemos engañar a los ciudadanos.

-¿Pero, por qué tarda tanto?

-Porque no es fácil. Se ha centrado en el Campo de Gibraltar, pero no solo la necesitamos aquí, sino prácticamente en toda la costa andaluza y en otras partes del territorio nacional. El Gobierno gobierna para toda España y cada espacio tiene una singularidad. De todas formas espero que llegue más pronto que tarde.

-¿Qué espera del acuerdo del Brexit?

-Creo que está a punto de llegar y espero que nos proporcione beneficios a los trabajadores y una relación fluida sin fronteras. Creo que la comarca lo va a notar. Va a ser un alivio. También hay que recordar que la Junta no ha cumplido con sus 112 medias del Brexit. Ni una ha puesto en marcha.

-El Puerto y las empresas portuarias siguen reclamando la conexión ferroviaria y mejoras en el Puesto de Control Fronterizo.

-En la Mancomunidad hubo unanimidad en las alegaciones para que se utilice la vía más rápida para ejecutar la obra de electrificación de la Algeciras-Bobadilla. El dinero está y estamos pendientes del informe de impacto medioambiental. Pero el que se levanta y se acuesta con el tren no estuvo para apoyar que se cumpla. Es lamentable, porque cuando gobernaba no se preocupaba del tren. Se conforma con la foto y no gestionar. Con respeto al PIF no valen solo medidas transitorias y se está trabajando. No es un tema nuevo. El PP gobernó y no lo resolvió.