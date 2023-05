El único debate de candidatos en Algeciras se resuelve con un todos contra Landaluce

El debate electoral organizado este lunes por Onda Algeciras TV se ha convertido en un todos contra José Ignacio Landaluce, alcalde y candidato del PP a la reelección, que ha defendido su gestión ante los candidatos de otras cuatro formaciones: PSOE (Rocío Arrabal), Adelante Andalucía (Rafael Fenoy), Vox (Eva Poza) y la confluencia de IU, Más País e Iniciativa (Andrés del Río). La televisión municipal invitó a todos los partidos con representación municipal e incluía a Podemos -el tercer integrante de la disuelta alianza para el 28-M Adelante Algeciras-, que excusó su ausencia.

Landaluce solventó sin apuros las acometidas de sus adversarios políticos. Eva Poza, que tuvo una indisposición durante el debate, se mostró algo nerviosa, mientras que Rocío Arrabal no controló bien los tiempos. Tanto Del Río como Fenoy defendieron con firmeza sus posturas con críticas, pero también con propuestas ante el 28-M.

El debate sirvió para escenificar los dos bloques bien diferenciados -con permiso de los ausentes Podemos y Partido Andalusí-, hasta el punto que Andrés del Río afirmó que en materia de pactos, su formación hará “todo lo que sea posible” para que no gobierne la izquierda. La candidata de Vox se dejó querer y dijo que cualquier tipo de pacto se vería el día 29.

La gestión económica del equipo de Landaluce y el estado de las barriadas centraron las críticas de los candidatos ante un alcalde que tiró de datos e inversiones ante las acometidas de sus contrincantes, que además de arremeter contra el alcaldable popular explicaron algunas de sus propuestas para la ciudad.

El debate, moderado por el director de Onda Algeciras, Javier Martínez, se estructuró en tres bloques, con dos turnos de dos minutos para cada candidato. El primero fue para infraestructuras, vías y obras y servicios públicos; el segundo giró en torno a economía, empleo y políticas sociales y, el tercero, versó sobre cultura y fiestas, turismo, ocio y deporte. En el cuarto bloque, los alcaldables tuvieron que responder a las preguntas planteadas por Cándido Romaguera, director de contenidos de Radio Algeciras, y Javier Chaparro, director de Europa Sur.

Landaluce comenzó su intervención haciendo un repaso de las últimas inversiones que ha llevado a cabo el equipo de gobierno, las que están en marcha y las más inminentes, entre ellas las obras de responsabilidad municipal en el Lago Marítimo, con un presupuesto de 5 millones de euros.

Arrabal usó sus dos primeros minutos para atacar al alcalde, sin desgranar proyectos de su programa. “Ser algecireño es vivir la ciudad. Yo he salido muchas veces de copas y de tapas y nunca me he cruzado por la calle con el alcalde”, afirmó. En el segundo turno de este bloque sí desgranó algunas de sus propuestas, como la revisión del Plan General de Ordenación urbana, “que lleva 21 años sin hacerse, para impulsar la ciudad”, y afirmó que las inversiones previstas en el presupuesto de 2023 están “a cero”.

En este punto, los partidos aspirantes a relevar a Landaluce criticaron el estado de la prestación de servicios, sobre todo en las barriadas. Todos propusieron mejoras en la limpieza y un mayor protagonismo de los barrios. Landaluce defendió que el Ayuntamiento invierte 41 millones de euros en servicios, un 35% del presupuesto municipal. "Estamos haciendo la ciudad que queremos poco a poco", afirmó.

Eva Poza lamentó que Landaluce "volviera a prometer cosas que ha prometió en 2019" y del Río criticó que "quiere hacer en cuatro años lo que no ha podido hacer en doce".

La deuda municipal

La deuda municipal y la falta de políticas de empleo centraron las críticas a Landaluce en el siguiente bloque. Vox alertó de que la deuda se ha "triplicado" de 75 a 250 millones de euros y se comprometió a recortar "gastos innecesarios". Fenoy entendió que el Ministerio de Hacienda debe catalogar la situación económica del Ayuntamiento debido a su "gravedad" y Del Río aseveró que el Consistorio debe ofrecer mejores políticas de empleo y formación, además de gestionar un parque público de viviendas.

Rocío Arrabal también abogó por reducir la deuda e invertir más en limpieza. Además, contó que un vecino le dijo que el alcalde iba a meter a su hijo en Algesa. "Eso se llama cohecho", indicó a Landaluce, a lo que este respondió: "Si usted no lo lleva al juzgado, lo haré yo".

El candidato popular afirmó que la deuda que se encontró en 2011 no era de 75 millones, sino de 290, "por las facturas que nos encontramos en cajones y por los juicios que hemos perdido por la mala gestión anterior del PSOE". Del Río puso en duda esas cifras y volvió a criticar que el Ayuntamiento devolviera el dinero de los planes de empleo de la Junta.

En el bloque dedicado a cultura, ocio y deporte, Rafael Fenoy lamentó que las actividades culturales solo se celebren en el centro de la ciudad, por lo que explicó su apuesta para que lleguen a las barriadas. Landaluce afirmó que con el gobierno PSOE-IU, antes de su llegada la Alcaldía, "Algeciras estaba muerta", enumeró las actividades que ha desarrollado en estos 12 años y detalló algunas de sus propuestas: la reforma de la capilla del asilo de San José para crear un centro cultural y el recrecimiento de las murallas medievales.

Del Río propuso la puesta en marcha de un banco de iniciativas juveniles para establecer las prioridades en materia de cultura, un mayor aprovechamiento de la plaza de toros y abrir los colegios por las tardes para ofrecer actividades extraescolares.

Eva Poza propuso, además de una mayor atención a determinados deportes y más participación de las asociaciones vecinales, dotar a la ciudad de más seguridad con un retén de la Policía Local en el "barrio del Carmen, mal llamado de la Caridad".

Arrabal afirmó que Landaluce está "alejado de la realidad" y le acusó de gobernar "de espaldas a los agentes culturales".

Del Río también propuso la apertura de los museos los fines de semana, "no en horario de oficina", y Fenoy también fue por el mismo camino. "Nosotros apostamos por que haya actividad cultural los 365 días del año". Arrabal criticó las obras del proyecto 'La playa de mi barrio', demandó más bolsas de aparcamientos en las playas y prometió la instalación de chiringuitos".

Landaluce defendió su gestión en estas materias. "Tenemos a 1.600 niños en 111 escuelas municipales y colaboramos con 75 clubes. Hemos convertido tres campos de zahora en césped artificial y ahora vamos a por otros tres y estamos redactando el proyecto para construir un pabellón en la zona sur. Ahora hay más cultura que nunca y tenemos las playas de dulce", afirmó.