El colegiado canario adscrito al colegio de Jerez de la Frontera Yeray Morales Aparicio ha presentado una denuncia ante la justicia ordinaria contra el jugador de la AD Taraguilla Leonardo Ezequiel Carboni (Leo Carboni), quien supuestamente le agredió en el transcurso del encuentro de la Primera Andaluza Senior que este domingo disputaban el conjunto sanroqueño y el Racing Portuense. A raíz de este hecho, el partido fue suspendido en el minuto 83 con 0-1 en el marcador.

Los asesores jurídicos del futbolistas aportan a Europa Sur, a raíz de una primera publicación sobre este hecho, un vídeo con las imágenes de los hechos para refutar la versión ofrecida por el colegiado, que habla en el acta de un "puñetazo" que le dejó "sin respiración". En la imagen se observa cómo, tras el incidente, el colegiado salió corriendo de inmediato hacia una banda. El futbolista aduce que le dio "un palmetazo" sin intención de causarle daño.

En el mencionado documento, el colegiado expone su versión tras expulsar a Leo Carboni por tirar de la oreja a un rival:

“En el minuto 83, tras ser expulsado el jugador del club A.D. Taraguilla D. Leonardo Ezequiel Carboni con dorsal número 19, se dirige hacia mí y me golpea con su puño cerrado y con uso de fuerza excesiva a la altura de las costillas provocándome un intenso dolor en la dicha zona, dejándome momentáneamente sin respiración”.

“Debido a este incidente, me dirijo hacia el delegado del club local para que avisara a las fuerzas del orden público y para comunicarle mi decisión de suspender definitivamente el encuentro, ya que temía por mi integridad física tras haber sido agredido, además de no encontrarme en condiciones ni físicas ni psicológicas para continuar el partido”, añade.

“Seguido a esto, comienzo a dirigirme hacia la zona de vestuarios junto al resto del equipo arbitral, cuando el delegado del club local D. Pedro González Costa impide mi avance hacia dicha zona, situándose delante mía mientras se dirigía hacia mí en los siguientes términos: "No es justo joder al equipo entero por solo un jugador" de forma persistente, llegando incluso a ponerme una mano en el pecho para frenar mi avance, viéndome obligado a retroceder unos escasos 2-3 metros y provocando que me rodeen varios jugadores del club local, insistiéndome en continuar el partido, hasta que finalmente conseguí llegar al vestuario arbitral”, abunda el trencilla.

“Una vez llegué al vestuario, se personó la policía local y me acompañaron hasta mi vehículo. Me dirigí hacia Jerez de la Frontera siguiendo las directrices de la policía y acudí al médico para ser examinado y llevar el parte médico a las dependencias de la Guardia Civil y presentar una denuncia”, cuyo documento adjunta, explicando que el mencionado acta fue redactado en su domicilio, porque no se encontraba “en condiciones psicológicas para realizarla en el campo”.

El árbitro acompaña los hechos de una foto de su pecho, con unas marcas visibles compatibles con la agresión que describe.

El bufete de abogados que representa a Leo Carboni analiza ahora la posibilidad de denunciar al colegiado, al entender que ha falseado los hechos en el acta. El objetivo de esta demanda, aseguran fuentes de su entorno, sería evitar así los daños posibles daños que pueda ocasionarle al delantero argentino en su vida personal.