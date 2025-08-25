Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 3

El periplo de la 80ª Vuelta a España en su primera salida en la historia desde Italia, concretamente Turín, finaliza este martes con una cuarta etapa con desenlace incierto, tras una primera mitad dura y una segunda con posibilidades para que el pelotón se recomponga.
Por sorpresa y con un golpe de astucia en los últimos metros, el francés David Gaudu (Groupama FDJ) rompió el pronóstico para adjudicarse la tercera etapa de la Vuelta a España, disputada entre San Maurizio Canavese y Ceres, de 134,6 km, en la que mantuvo el liderato el danés Jonas Vingegaard.
El pelotón deberá completar el recorrido entre Susa (Italia) y Voiron (Francia) de 206,7 kilómetros de recorrido, la más larga de esta edición.
