El Taraguilla-Portuense de Primera Andaluza, suspendido por la agresión al árbitro del local Carboni

El encuentro de la vigésimo tercera jornada del grupo gaditano de la Primera Andaluza senior que disputaban en el Hermanos García Mota de San Roque la AD Taraguilla y el Racing Portuense fue suspendido en el minuto 83 con 0-1 en el marcador, al recibir el colegiado canario adscrito al colegio de Jerez Yeray Morales Aparicio, según denuncia él mismo en el acta, "un puñetazo con el puño cerrado" en el estómago por parte del delantero local Leonardo Ezequiel Carboni (Carboni), de 40 años. El conjunto local niega que existiese tal puñetazo y habla de un “palmetazo”. El Comité Técnico de Árbitros (CTA) de Andalucía culpa a la entidad de "maquillar la violencia"

El Portuense, líder destacado del grupo, aventajaba 0-1 a la AD Taraguilla, noveno, merced a un tanto de Manu Moreno en el 65'. Los ánimos se habían ido caldeando a medida que avanzaba el choque y poco antes del incidente que condujo a la suspensión del encuentro, los sanroqueños reclamaron con insistencia un penalti.

De acuerdo a la versión del árbitro, en el minuto 83' mostró una doble cartulina amarilla al futbolista argentino Leonardo Ezequiel Carboni (Carboni) y éste le golpeó fuertemente en el estómago, propinándole un puñetazo, lo que le llevó a suspender la contienda.

La versión de la AD Taraguilla

La AD Taraguilla, sin embargo, desmiente la versión arbitral a través de sus redes sociales.

“Desde aquí, nuestra cuenta oficial queremos salir en defensa de nuestro jugador ante las especulaciones que se están generando a raíz de la actuación arbitral. No vamos a permitir manchar la imagen de dicho jugador con una carrera ejemplar profesional en diferentes países ni la imagen del club por algo que no ha ocurrido en ningún momento”, dice.

“Tomaremos todas las medidas que sean necesarias para que la verdad salga adelante, ya que como club modesto jamás permitiremos ningún tipo de violencia”, añadía.

El presidente de la entidad de la barriada sanroqueña, Javier Chacón, participó este domingo en el programa La Gran Jugada de Canal Sur Radio y sostuvo: “Desmiento las palabras del árbitro, es mentira. No ha habido agresión con el puño cerrado como ha señalado en el acta”.

“El jugador reconoce haberle dado un palmetazo, pero el árbitro ha mentido en el acta. Hay un vídeo que lo demuestra. Lo que más me duele es que ha manchado el hombre de Taraguilla”, agredió.

El CTA culpa al club de "maquillar la violencia"

José Matías, presidente del Comité de Árbitros de la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF), señaló en ese mismo medio: “El árbitro está lógicamente afectado. No se lo esperaba, no entiende que el jugador lo agreda por una expulsión de una acción de juego. Lo que más duele es que no hay una reacción contundente del club y se maquille la violencia”.

Leonardo Ezequiel Carboni nació en Río Cuarto, provincia de Córdoba, en Argentina, 4 de noviembre de 1984 (40 años). El espigado delantero jugó en numerosos equipos de su país, antes de pasar por Venezuela, Bolivia y por la Liga de Gibraltar, en la que defendió los intereses de St. Joseph's y Mons Calpe. Antes de enrolarse en la AD Taraguilla jugó en el CD San Roque