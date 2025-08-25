Oviedo-Real Madrid: resumen en vídeo, resultado y goles del partido

El Real Madrid se impuso con claridad (0-3) al Real Oviedo en el regreso de la Primera División al Carlos Tartiere, en un partido que se mantuvo abierto por momentos en la segunda mitad, pero que terminó resuelto con los goles de Kylian Mbappé (2) y Vinicius, ya en el tiempo de descuento. Con este resultado, los de Xabi Alonso suman seis puntos y se mantienen en cabeza junto a Villarreal y Barcelona.

El encuentro arrancó con susto para los blancos: a los diez segundos, Ilyas Chaira estuvo cerca de sorprender tras un pase de Ilic, pero Courtois despejó el balón en una acción de peligro. Sin Vinicius de inicio y con Rodrygo y Mastantuono en ataque, el Madrid fue ganando terreno poco a poco ante un Oviedo que salió con defensa de cinco.

El primer golpe, al filo del descanso

El dominio visitante se consolidó con largas posesiones, mientras los de Paunovic defendían cerca de su área y apenas podían salir al espacio. En la recta final del primer tiempo llegó el 0-1: Tchouameni robó un balón a Dendoncker, Arda Güler asistió a Mbappé y el francés, con un excelente control orientado y un disparo a la media vuelta, batió a Aarón Escandell.

Reacción oviedista y sentencia blanca

En la segunda mitad, Paunovic modificó el esquema a un 4-2-3-1 y dio entrada a Hassan, generando más presencia ofensiva. Un centro de Rahim no encontró a Rondón, que reclamó penalti sin éxito, y un disparo de Sibo desde la frontal se estrelló en el palo en la mejor ocasión local.

Xabi Alonso respondió con cambios: Brahim y Vinicius entraron por Rodrygo y Mastantuono. Casi de inmediato llegó el 0-2: Vinicius robó un balón a Hassan y lanzó una transición que culminó Mbappé con su segundo tanto de la noche.

Ya en el descuento, una contra conducida por Vinicius cerró el marcador con el 0-3 definitivo.

Clasificación

El Real Madrid suma su segunda victoria y lidera la tabla con seis puntos, empatado con Villarreal y Barcelona. El Real Oviedo, por su parte, continúa sin puntuar y se mantiene en puestos de descenso.