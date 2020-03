La Unión Deportiva Los Barrios tiene este domingo (12:00) la oportunidad de terminar con la racha de 19 partidos sin vencer en su visita al CD Rota, décimo clasificado. Si los de Loren Morón consiguen la victoria en esta jornada 29 del grupo X de Tercera división, el triunfo sería el primero de dos seguidos, ya que la próxima semana los barresño tienen asegurados los tres puntos por el inexistente partido ante el retirado Écija.

Los gualdiverdes, que ante el Antoniano realizaron el mejor partido con Loren en el banquillo, se enfrentan a un rival que solo ha vencido en casa uno de sus últimos siete encuentros y que se muestra permeable en defensa. Una oportunidad para que los atacantes barreños acaben con la maldición del equipo de cara al gol, que solo ha conseguido anotar más de un tanto en seis partidos en la presente campaña.

Para el partido en Rota, Loren podría repetir el mismo once que jugó ante el Antoniano, con la excepción de Alberto Ramos, sancionado, cuyo lugar ocupará con casi toda seguridad el exalgecirista Tano junto al intocable Dani Ekedo. La banda derecha parece reservada para Oñate y el linense Loren Fernández, y en la izquierda la duda es si a Álex Vázquez lo acompañará el chiclanero Dani Guerrero, Legupín o Triunfo. Arriba, el marbellí podría volver a repetir con la dupla Javi Heranz-Sidibé.

Diawara es la otra baja con la que cuenta el técnico, ya que sigue con molestias. El extremo senegalés se ha perdido la mayoría de partidos desde inicios de año. Una baja sensible que se une a las ya conocidas de Álex Guti y de Álex Rubio, del que aún no se conoce el alcance de su lesión.

Alineaciones probables CD Rota: Manu, Gasca, Vicente, Carlos, Alberto Heredia, Orihuela, Iván Gutiérrez, Harana, Jorge Herrero, Daniel Lainez y Rueda. UD Los Barrios: Zamora; Álex Vázquez, Gustavo, Borrego, Oñate; Ekedo, Tano, Triunfo, Loren; Javi Heranz y Sidibé. Árbitro: Jorge González Sánchez (Málaga). Hora: 12.00 (29ª jornada). Campo: Municipal Navarro Flores, de Rota. Antecedentes: La Unión ha visitado en cuatro ocasiones al Rota. Las dos primeras en Tercera, con victoria local, y las dos últimas en Primera Andaluza, con un empate y una victoria barreña. En el último enfrentamiento, en la 13/14, los gualdiverdes vencieron 0-3.

Los convocados para el encuentro ante el Rota son: Zamora, Pablo; Daniel Guerrero, Oñate, Gustavo, Paco Borrego, Álex Vázquez, Santi; Ekedo, Tano, Triunfo, Loren Fernández, Legupín, Dani Guerrero, Godoy, Javi Heranz, Sidibé y Facu.

"Vamos a Rota con muchísima ilusión. Generamos muchísimas ocasiones y la portería se queda a cero o nos hacen muy pocos goles. Es fundamental ganar, entre otras cosas, porque nos lo merecemos. Estamos siempre más a punto de vencer que de perder", afirma el marbellí.

"Será un partido complicado ante un equipo que ya ha hecho los deberes y prácticamente están salvados. Tienen a gente muy veterana que saben en la categoría que juegan. Es un conjunto que me encanta,de currantes, de lo que es la categoría, donde si te despistas cualquier equipo gana", comenta.

Sobre la participación o no del exgualdiverde Jorge Herrero, Loren lo tiene claro: "No sé si eso tiene validez. Es entre club y él, pero yo me hago a la idea de que va a jugar. Es mi amigo, lo tuve en otra etapa, y es fundamental para el entrenador pero si juega o no, nosotros vamos a ir a hacer nuestro partido".