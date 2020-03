El CD Rota recibe este domingo a la Unión Deportiva Los Barrios (12:00) instalado en la décima plaza del grupo X de Tercera división y con una crisis de resultados en casa. El Rota tiene a varios conocidos en sus filas, además de su entrenador, el exbalono Antonio Ruiz Romerito.

Al portero César, ex de la Unión, se le unen el defensa Dani Hedrera, ex de Algeciras y Los Barrios, y Jorge Herrero, que abandonó la disciplina gualdiverde en el mercado de invierno. El veterano centrocampista llegó a un compromiso de no enfrentarse a los de Loren Morón cuando abandonó el conjunto de la Villa, aunque la directiva roteña está intentando llegar a un acuerdo con los barreños para que el futbolista pueda jugar.

El que seguro que no jugará es Dani Hedrera, ya que fue expulsado en la última jornada ante el San Roque de Lepe, en la que los suyos perdieron 1-0. El defensa Víctor Ramos es duda, aunque seguramente no sea convocado, ya que estuvo aquejado durante la semana de anginas y apenas se pudo ejercitar. El técnico recupera al también zaguero Gasca, tras sanción.

"La Unión es un equipo compacto, difícil de batir y que cierra bien las líneas de pase"

Los de Romerito solo han ganado uno de los últimos siete encuentros en casa, al Pozoblanco, antepenúltimo clasificado. El Betis Deportivo inició la mala racha de los roteños en su campo, con una contundente victoria (2-5). Desde entonces, Coria y Antoniano consiguieron los tres puntos y Conil, Lucena y Puente Genil se han llevado cada uno un punto del Municipal Navarro Flores. En el total de sus partidos como local, los de Romerito han conseguido seis victorias, tres empates y cuatro derrotas, en los que han marcado 24 goles y han encajado 22.

Sobre su rival, el técnico comenta: "Lo he estado viendo en la etapa de Álex Pallarés y en la etapa de Loren. Es un equipo compacto, difícil de batir y que cierra bien las líneas de pase. Es muy correoso. Sé que tienen una mala racha, y es difícil romperla, pero espero que no sea contra nosotros cuando eso ocurra".

"Saldremos muy intensos en la primera parte e intentaremos ponernos con el marcador a favor. Estamos en una situación cómoda, pero aún no tenemos certificada la permanencia. Nuestra campo es grande y nos sentimos cómodos. Se resembró hace mes y medio y parece que ya está en condiciones, aunque aún tiene algunas zonas en las que falta césped", añade.