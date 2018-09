La pretemporada de Pirulo

El jugador de la Real Balompédica Linense José Antonio Ruiz López Pirulo, es uno de los pocos futbolistas que aún no ha debutado con los blanquinegros en la presente temporada. Pese a que solo han transcurrido dos jornadas y el nivel de competencia de la plantilla es alto, su incorporación levantó expectación en el entorno balono a principios de verano. El barreño solo pudo competir en el primer partido de pretemporada ante el Bristol City y luego sufrió una lesión que lo dejó en el díque seco casi un mes.

Pirulo, que llegó el pasado 28 de mayo a la Balompédica como primer fichaje del proyecto de Raffaele Pandalone procedente de la UD Los Barrios, está inmerso en su particular pretemporada, al haberse perdido buena parte de la preparación veraniega. Un pinzamiento lumbar lo apartó del grupo prácticamente en la primera semana de trabajo, del que, explica, "ya estoy prácticamente recuperado". "A veces tengo algunas molestias, pero estoy bien. No tengo el mismo problema que tenía antes, que no podía ni siquiera correr", añade. Casi un mes de retraso, que tiene que afectar a la forma física del jugador. Él mismo reconoce que le "cuesta más seguir el ritmo" del resto de sus compañeros. "Ahora mismo es como si estuviera de pretemporada", sostiene.

La oportunidad la voy a tener y espero estar bien preparado para cuando me venga"

El mediocampista barreño, paradójicamente, formó parte de la primera expedición blanquinegra rumbo a tierras murcianas, algo que no se repitió el pasado domingo. El futbolista había comenzado a ejercitarse a poco más de una semana del arranque liguero y estaba en disposición de jugar, aunque no en plena forma.

La Balona recurrió entonces a Pirulo, que "estaba bien" para completar la convocatoria y "como la semana pasada estabámos más justos, entré". "Esta semana el míster podía contar con Kike [Gómez] que está más en forma que yo", lo que pudo llevar al técnico balono a que el barreño siguiera obteniendo la forma adecuada. "Entiendo que [Jordi Roger] se habrá guiado por ahí", dice a este respecto.

El partido del pasado domingo ante el Jumilla se presentaba, a priori, como una buena oportunidad para que el mediapunta se enfundase por primera vez la elástica albinegra. En cambio, Roger tomó la decisión de dejarle fuera de la convocatoria, quizá para sorpresa de alguno. Lo cierto es que el jugador aún no está recuperado al cien por cien de su dolencia de la que reconoce que, a veces, tiene "algunos calambres", pero ni de lejos para como estaba hace un mes, que no podía "ni correr".

Pirulo está "disposición" del técnico balono y considera que puede "estar listo" para jugar incluso el próximo domingo frente al Almería B, o como mucho tardar, estar para la segunda cita de la temporada en el Municipal ante el Atlético Malagueño. "La oportunidad la voy a tener y espero estar bien preparado para cuando la llegue". Mientras tanto, el barreño sigue ejercitándose con sus compañeros día tras día para recobrar su mejor forma.