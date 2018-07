El maestro de los porteros

Raúl Héctor Cabrera llegó a España, en concreto a Marbella, por una "cuestión de amor" y desembarca en la Balona alentado por todo lo que supone el club de La Línea para los futboleros que quieren crecer. El preparador argentino, que procede del Boca Juniors de Gibraltar, desempeñará desde el próximo lunes la función de entrenador de porteros y recalca que su jefe, Jordi Roger, le dejo una "gratísima impresión" desde que mantuvieron su primer contacto. "Me dice que voy a tener libertad y eso me gusta, pero sé que es importante que cada uno sea consciente de cuál es su sitio", aclara.

"Llego a la Balona a través del presidente y de Mario Galán [director general] pero también con el aval de un exfutbolista de este club, Ricardo Albis, que me conoce bien", explica. "Durante muchos años he trabajado en el fútbol de Argentina, especialmente en los equipos de mi ciudad, Mar de Plata".

"Primero fui portero, hasta los treinta y un años, llegué a vestir los colores de Gimnasia y Esgrima y Estudiantes de La Plata... y como entrenador empecé de inmediato y hoy en día tengo el mismo título que Simeone", dice mientras esboza una sonrisa.

"Como a mí me gusta trabajar con los porteros, porque es un puesto que me apasiona, desde que llegué a España es lo que he hecho, primero con los juveniles del Marbella y la pasada temporada con Boca Juniors de Gibraltar, con el que fuimos campeones de Segunda y logramos el ascenso a la Premier", añade.

"Estoy convencido de que trabajar en la Balona va a suponer una exigencia mayor que estas dos últimas experiencias, pero también creo que estoy preparado para afrontar este reto, porque el conozco al club, ya que tengo amistad con Damián Zamorano porque jugué con su padre, y vine a verle a La Línea alguna vez y sé perfectamente de la categoría de la que estamos hablando", explica.

"Esto no quiere decir que yo no venga a aprender, porque es un salto de calidad llegar a la Balona, que ya digo que es un club al que sigo desde que llegué porque estaba Zamorano, así que sé lo que se vive aquí y lo que supone formar parte de este cuerpo técnico".

Raúl Cabrera se deshace en elogios para Javi Montoya, al que ha visto jugar y entrenarse. "No solo me parece un gran portero, sino también una persona excelente, perova a tener una competencia complicada con Robador y de eso intentaremos que salgan beneficiados los dos y, por lo tanto, el equipo", recalca.