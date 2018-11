La Unión recibirá a un rival con nuevo técnico

El próximo rival de la Unión Deportiva Los Barrios, el San Roque de Lepe, acaba de destituir a su entrenador Álex Hornillo y visitará el domingo el San Rafael (17:00) con Adrián Gaitán como técnico provisional e interino.

El club lepero toma la medida después de que el técnico haya perdido cuatro de los últimos cinco encuentros de competición en el grupo X de Tercera división. Hornillo deja a los aurinegros en el puesto duodécimo, a siete puntos de la zona de playoff de ascenso y a cinco de la de descenso. El que fuera su segundo, Adrián Gaitán, hombre de la casa, se hace cargo de las riendas de la plantilla.

El secretario técnico del conjunto lepero, Manolo Santana, hizo un primer análisis sobre la situación antes de visita a Los Barrios: "Es difícil y desagradable tomar este tipo de situaciones, y más cuando es con un amigo. Pero nuestra responsabilidad es tomar decisiones y la dinámica del equipo era negativa en las últimas jornadas. Ha sido un cúmulo de todas las circunstancias que estamos viviendo. El ambiente no era el más adecuado y no había sintonía entre la plantilla y la totalidad del cuerpo técnico porque había puntos de vista distintos. No nos gusta tomar esta decisión, pero esperamos que sea para bien. La responsabilidad es de todos, y yo también me incluyo como culpable", afirmó en declaraciones a huelva24.com.

Gaitán asume el mando de forma transitoria: "No sabemos exactamente por donde vamos a tirar ahora mismo. Estamos valorando la situación y ahora lo importante es finiquitar a Álex y después nos plantearemos lo siguiente", subrayó Santana.