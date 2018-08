No hay gol ni preocupación

El Nuevo Mirador no ha visto al Algeciras anotar un solo gol desde que empezó la pretemporada. Tres partidos y ni un solo tanto. Bien es cierto que ante rivales de la Segunda división B. La afición mira con recelo la situación, a sabiendas de que el debate no es precisamente nuevo. Javier Viso, el técnico de los albirrojos, resta importancia a lo que para él no deja de ser una estadística. "Me preocuparía si no fuésemos capaces de crear ocasiones, pero ése no es el caso", recalca el míster algecirista.

El Algeciras Club de Fútbol ha recibido este verano a tres conjuntos de la Segunda B en su estadio: Atlético Malagueño, San Fernando y Real Balompédica. Tres derrotas. Nada trascendente dado que los rivales eran de superior categoría. Pero en la grada se ha asentado la duda sobre el poderío ofensivo de los locales. Por mucho que los rivales fueran de entidad, no anotar un solo gol siembra la preocupación. Los algeciristas sí que marcaron en los amistosos con el Club Deportivo San Bernardo y la Unión Deportiva Tesorillo.

"Lo importante es que creamos ocasiones, lo que queremos hacer es muy complicado"

"No hay motivos para que esté preocupado", sostiene con convencimiento el preparador del Algeciras. "No me preocupa porque sé lo que estamos buscando y cómo queremos llegar al marco contrario".

"Lo que nosotros queremos hacer es muy complicado en esta categoría, lo que pasa que es el fútbol que a mí me gusta", recalca el míster. "Además el equipo que me han dado es para jugar a esto y nosotros vamos a tratar de llegar al área rival con un modelo asociativo y eso necesita aún seguir ajustándose".

"Lo realmente importante es que, sin ir más lejos, en el partido ante la Balona, ocasiones tuvimos", recuerda Viso. "Puede que en la segunda parte llegásemos menos, pero también hay que contar con el rival".

"Todos sabemos cómo funciona el fútbol; a veces llegas una vez y metes dos goles y otras lanzas cuarenta y acabas con cero goles, por eso no es bueno obsesionarse", perfila.

"A veces hay que hacer un análisis más profundo", defiende Javi Viso. "El partido con el Malagueño fue el primero y llevábamos una semana de entrenamientos y ni siquiera habíamos pisado todavía el Nuevo Mirador; el San Fernando llegó muy rodado y la Balona lleva diez partidos. Por eso digo que lo importante es que, aunque no las hayamos concretados, ante equipos de ese nivel hemos sido capaces de crear ocasiones, lo que pasa es que a veces se trata solo de una cuestión de rachas y Antonio Sánchez no está aún, Guti es juvenil... Estamos haciendo muchos cambios durante los partidos..." detalla.

"Tampoco es necesario que sean los nueves los que marquen y además en nuestro caso tenemos la ventaja de contar con una segunda línea con jugadores que hacen goles", recuerda.

"Ya digo que a nosotros nos gusta llegar con más hombres arriba, lo preferimos a mandar un balón largo y que lo pelee el delantero", sentencia Viso.