Gisela Pulido finaliza segunda la prueba de FKSS en Pálamos

La tarifeña de origen catalán Gisela Pulido ha finalizado segunda en categoría femenina (18ª en la general) la segunda prueba de la Cutty Sark FKSS de fórmula kite, celebrada este fin de semana en Pálamos (Gerona). En féminas, la vencedora fue la francesa Poema Newland, mientras que en en hombres lo fue su compatriota Theo de Ramecourt.

Newland y también Gisela Pulido sorprendieron en lo más alto del cajón a las grandes favoritas como eran la polaca Julia Damasiewicz y la francesa Alexia Fancelli, quien notó en exceso los seis meses sin estar en una competición. En la clasificación general femenina, Pulido ocupa la segunda plaza, por detrás de la polaca Julia Damasiewicz y un puesto por encima de la rusa Sofia Kotliar.

"Mi intención era la de ser lo más consistente posible, no buscar quedar primera sino intentar hacer resultados sólidos durante las nueve mangas. Y creo que lo he logrado. He ido de menos a más y al final he terminado segunda empatada con la tercera. Me quita la espina clavada que me quedó la semana pasada en Mallorca donde después de que me descalificaran quedase en la cuarta posición final. Ahora a descansar y en unas semanas a Valencia y Castellón," comentó la tarifeña tras la prueba.