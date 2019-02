Escobar: "Demostramos solidez, pero nos faltó acierto"

El entrenador de la UD Los Barrios, Rafael Escobar, valoró de forma positiva el punto conseguido tras empate en Conil. “En líneas generales fuimos superiores al rival, pero el marcador se me antoja justo”, aseguró. “Demostramos una semana más que somos un equipo sólido. Entramos bien en el partido, aunque nos costó algo más después. Los últimos veinte minutos fueron nuestros".

"Aún así hoy [por este domingo] el partido no estaba para nosotros y no pudimos materializar nuestras ocasiones. Trabajamos mucho y creo que sólo nos faltó acertar de cara a portería. El partido no estaba para nosotros. Nosotros tenemos que seguir con esta dinámica e ir partido a partido”, declaró. “Es cierto que estamos en una dinámica positiva, pero eso no te garantiza nada”, agregó.