Una cuestión central

El Algeciras CF baraja la opción de firmar un central más para su plantilla 2018/19. La secretaría técnica que encabeza Mané y la parcela deportiva que comanda el directivo Miguel Ángel García están cada vez más convencidos de que el equipo de Javier Viso podría necesitar un puntal más en el eje de la retaguardia. De momento se marcharon Siles y Salas y sólo se sumó el algecireño Fran No, quien, por cierto, se recupera de una lesión de larga duración con el Langreo.

La hoja de ruta del Algeciras en cuanto a la confección del plantel tiene unas directrices muy claras que se han ido cumpliendo, en su mayoría con primeras espadas, pero los planes de Mané podrían variar a la hora de realizar los últimos retoques.

Tras cerrar seis fichajes y renovar a diez futbolistas, el club del Nuevo Mirador explicó que las necesidades pasan por un jugador para cada banda -laterales, en principio- y un mediocentro. Sin embargo, los dirigentes deslizaron que la posibilidad de ir a por un central cobra fuerza.

La defensa del Algeciras tiene al incombustible Miguel Ángel Berlanga y ha apostado fuerte por la incorporación de Fran No. El algecireño, no obstante, viene en un estado de incógnita porque apenas ha podido participar en los últimos meses con el Langreo, equipo que mañana se juega el ascenso a Segunda B en casa ante el Orihuela (2-1 perdieron a domicilio). La experiencia y la calidad de Fran No están fuera de toda duda, pero habrá que ver cómo empieza la pretemporada porque el central arrastró problemas de tendón rotuliano. De hecho, el Langreo pudo firmar a mediados de mayo al entender la Federación Astuarina que la baja de algecireño es considerada de larga duración.

El Algeciras puede emplear como central provisional a Álex Oñate e incluso al zurdo Pablo de Castro, pero es verdad que a día de hoy la línea defensiva de los albirrojos se antoja algo corta. ¿Tirar de la cantera? Puede ser la opción que elija el club.