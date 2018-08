El otro 'coach' del Algeciras CF

La plantilla del Algeciras Club de Fútbol tiene una cita hoy con una especie de Doctor House. Así se califica Manuel Gómez González, un jerezano profesional del marketing y el mundo de los negocios que imparte charlas de motivación. Los albirrojos, cuerpo técnico incluido, se sentarán durante una hora a escuchar a una persona que trata de "sumar" para que el equipo logre los objetivos marcados para la temporada que arranca el domingo en el Nuevo Mirador ante el Écija Balompié (20:00).

Manuel Gómez rehuye del tan de moda coach, el término anglosajón que ahora parece ejercer todo el mundo en cualquier materia. Él deja claro que "entrenador" solo hay uno y ése es Javier Viso. "Yo soy algo así como un consultor, como un Doctor House, que escucha y trata de dar una perspectiva desde el exterior", explica el protagonista de la charla.

Este jerezano con una dilatada carrera profesional colabora con el Algeciras desde hace ya tres temporadas. Llegó de la mano del directivo Nicolás Martínez Andión cuando David Guti comandaba el banquillo en un momento de crisis antes de alcanzar la fase de ascenso de ascenso que se frustró en Astorga. Desde entonces, Manuel Gómez mantiene sus lazos con el club y es un algecirista más.

"Sigo al equipo, por supuesto; voy al estadio cada dos semanas y he ido a algún que otro desplazamiento siempre que me ha sido posible. Me gusta ver en vivo a los chicos", reconoce.

Gómez subraya que no se trata de un psicólogo. "No lo soy y es un gremio muy respetable que merece su espacio", matiza. "Yo siempre he sido un hombre de negocios, empecé con lo de las charlas en el ámbito empresarial hasta que Nicolás me habló de la posibilidad de colaborar con el Algeciras", relata el jerezano.

"Es una experiencia en la que abordamos la actitud y la comunicación, sobre todo, dentro de un grupo humano que tiene que convivir todo el año y que pasa por situaciones de todo tipo", explica Gómez.

Como seguidor del Algeciras en las distancias cortas, Manuel Gómez destaca la "apuesta" de la directiva para esta campaña. "Hay una apuesta firme por el talento, por gente nueva y con ganas de arriesgar. Otro aire que quizás contrasta con un estilo más conservador", opina.

"En el fútbol al final es la pelota la que manda, si entra o no, pero, tras lo visto este verano, no me queda duda de que hay un ambiente de talento para hacer un equipo competitivo", sostiene el analista.

Gómez pone en valor a Viso y su cuerpo técnico, "gente que vive con pasión el fútbol", ante su gran oportunidad.

En un fútbol en constante evolución (el modesto también), Manuel Gómez entiende que "hay profesionales que no están inventados" todavía y que una charla puede ser constructiva para cualquier grupo de trabajo. "A veces hace falta alguien que diga lo que nadie dice", remata. Buscar la excelencia y el liderazgo suelen ser metas comunes cuando se aborda a un equipo. La idea del Algeciras y de Gómez es que estas charlas sigan siendo periódicas en el Nuevo Mirador y que en adelante también se incluya a la cantera.