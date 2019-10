El barreño Tiri, un veterano en la Superliga india

El barreño José Luis Espinosa Tiri emprende una nueva temporada en la Superliga india. El futbolista de la Villa cumple su quinta temporada como el español más veterano en la competición estrella desde 2014 del segundo país más poblado del mundo.

Tiri ejerce como capitán del Jamshedpur FC, que debuta este martes ante el Odisha, y encabeza la nómina de 24 futbolistas y cinco entrenadores españoles que se reparten entre las diez franquicias de la división de moda en el fútbol indio.

El jugador de Los Barrios, que fue canterano del Cádiz y del Atlético de Madrid, está a las órdenes del técnico Antonio Iriondo y comparte vestuarios con los españoles Monroy, Piti, Acosta y Castel. Tiri fue protagonista en el especial de la Superliga india del programa Play Fútbol de la Ser. El barreño habló del "cambio grande" experimentado en la máxima división. "Hay una diferencia con respecto a mi primer año. Ahora vienen entrenadores con gran experiencia y jugadores de Europa, de grandes ligas y eso para los locales es muy positivo", afirmó.

एक जुनून, एक ज़ज्बा, एक जमशेदपुर।अपना ज़ज्बा दिखाने की बारी है। Comment below to show you cheer & support.#JamKeKhelo pic.twitter.com/AWDYSDO8mv — Jamshedpur FC (@JamshedpurFC) October 21, 2019

El consumado futbolista también recordó lo mucho que le marcó mudarse y el cambio cultural: "Me impactó mucho cuando llegué a la ciudad de Kolkata. Uno de los primeros días que iba por la calle cogí todo el dinero que llevaba encima y se lo di a una madre que estaba con su niño en brazos, no tenía palabras para lo que vi, ver eso me cambió la vida y creo que me hace ser mejor persona", explicó Tiro, que fue campeón con el Atlético Kolkata en 2016.

El conjunto favorito de la Superliga es el Bengaluru, el vigente campeón del torneo, que buscará conseguir algo que nadie ha logrado hasta la fecha: repetir alirón. El catalán Carles Cuadrat comanda una plantilla en la que juega un viejo conocido para la Segunda B española como el goleador Manuel Onwu. La competición en la que juega Tiri tiene a otros entrenadores expertos y de renombre como Sergio Lobera (FC Goa), Josep Gombau (Odisha) o López Habas (ATK).