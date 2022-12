La versión más entonada del Celta B espera al Algeciras

El Algeciras CF se va a medir este domingo (18:00) con la versión más entonada del Celta B en lo que va de temporada. El rival de los albirrojos ha despegado de la zona de descenso con dos triunfos consecutivos, una racha positiva que empieza a hacer justicia con el tremendo potencial de un filial respaldado por un histórico de Primera.

El Celta B aguarda al Algeciras con la flechita para arriba en un partido de sensaciones encontradas. El conjunto de Vigo encarna el papel de un filial con proyección que, sobre el papel, está llamado a ir a más para pelear en la segunda vuelta por cotas mayores que la permanencia.

Los pupilos de Claudio Giráldez se han sobrepuesto a un arranque con mejores sensaciones que resultados, pero comenzar la escalada. El filial celtiña marcha undécimo con 16 puntos (uno más que el Algeciras) y atraviesa su mejor momento tras haber cosechado dos victorias seguidas por primera (ante el Rayo Majadahonda y en San Fernando).

Como local, el Celta B se encuentra entre los peores del grupo ya que solo ha sumado en dos encuentros de seis y la victoria se le ha resistido hasta hace un par de semanas. Los vigueses han alternado entre el campo de Barreiro y el estadio de Balaídos, donde este domingo van a repetir como anfitriones para recibir a los algeciristas. En Balaídos lograron su ansiada primera alegría en casa del curso.

El de Giráldez es un equipo repleto de juventud y descaro, con un claro perfil ofensivo y que no ha dejado su portería a cero todavía. Eso sí, el Celta B solo se ha quedado sin meter un gol una vez, en la visita al Nuevo Vivero.

El Real Club Celta de Vigo, como entidad, tiene el objetivo de llevar el filial a Segunda división, aunque sea a medio plazo. Quizás por ello la sexta plaza del pasado curso, en la que ya militó en la entonces Primera RFEF, no contentó del todo al consejo de administración y no solo determinó que el entrenador, Onésimo Sánchez, no siguiese en el cargo a pesar de tener un año más de contrato, sino que emprendió una profunda metamorfosis en la plantilla.

Talento y metas ambiciosas

El relevo de Onésimo fue Claudio Giráldez, un técnico de 34 años avalado por sus éxitos notables en el conjunto juvenil y que se hizo viral tras su charla previa al duelo con el Deportivo, en la que hizo hincapié en la relatividad de la presión en el fútbol comparada con la que sufren padres de familia, médicos... Le puso en el escaparate y le ha hecho acreedor a un gran número de apoyos.

Con el reto de seguir creciendo, la dirección deportiva del Celta de Vigo B acometió una importante reforma en la plantilla con respecto a la temporada pasada. El club realizó incorporaciones como las de Sergio Barcia (Recreativo de Granada), Víctor San Bartolomé (Athlétic B), Javi Domínguez (Talavera), Coke Carrillo (Barcelona Atlétic), Iván López (Rayo Majadahonda), Vicente (Río Ave sub-23) y Pablo Durán (Compostela), amén de los cedidos: Martín Calderón (Cádiz CF, la pasada campaña en el Mirandés) y el meta Christian Joel (Spórting de Gijón, procedente del AEK Larnaca). Además el primer filial ha incorporado a jugadores de la cantera como Darío Germil, Martín Conde o Hugo Sotelo, entre otros.

En este plantel con varios internacionales de categorías inferiores (Iván Losada, Hugo Álvarez) destaca especialmente la figura de Miguel Rodríguez, un banda pontevedrés formado desde sus comienzos en la cantera celeste, que ha vestido la camisola de España sub-19 y que está acaparando todos los elogios. Un privilegio que debería compartir con Gabri Veiga, pero la realidad es que este jugador ya está en la dinámica del primer equipo.