Balaídos, un escenario de Primera para que el Algeciras se levante

Si hay que levantarse, qué mejor que hacerlo en un escenario grande con mayúsculas. El Algeciras CF visitará este domingo (18:00) al Celta de Vigo B en una plaza histórica como Balaídos. El parón de la competición en LaLiga por el Mundial ha facilitado que los cachorros vigueses dispongan de la casa de los mayores, donde esta temporada ya han jugado varios encuentros desde que el club decidió acoger el duelo de máxima expectación ante el Deportivo de La Coruña.

El Algeciras va a examinar su delicado momento deportivo antes del Clásico del Campo de Gibraltar del miércoles 7 de diciembre en un recinto de máxima categoría. El filial del Celta ha alternado esta temporada Balaídos con Barreiro, un campo municipal de la ciudad, ubicado en la parroquia de Lavadores y con capacidad para poco más de mil espectadores.

Dada la dimensión del duelo de rivalidad con el Deportivo en la quinta jornada, el Celta trasladó el choque a Balaídos, donde se dieron cita más de 10.000 aficionados. El empate conseguido por el filial se celebró como una auténtica hazaña. Después, los pupilos de Claudio Giráldez han alternado su hogar aunque su única victoria como local es la que logró ante el Rayo Majadahonda, precisamente en Balaídos, hace dos jornadas.

Casi 40 años de la última visita

El Algeciras sabe lo que es pisar el estadio del Celta de Vigo. Los albirrojos lo hicieron por última vez hace casi 40 años cuando se midieron al primer equipo celtiña en el campeonato de Segunda división de la temporada 1983/84. En aquella ocasión, los algeciristas igualaron 1-1 con el Celta en la 26ª jornada. Paco Almenara hizo el gol de los rojiblancos aquel 4 de marzo de 1984.

La otra visita oficial del Algeciras al Celta, también al primer equipo en Segunda, tuvo lugar en la campaña 1979/80 y en esta ocasión se saldó con un triunfo por la mínima de los celestes con un gol en propia puerta de Biri.

Borja, un celtiña de cuña

El Algeciras se desplazará a Vigo con un vigués que echó los dientes junto a Balaídos y dio el estirón dentro de la casa del Celta. Borja Fernández es el mejor conocedor posible, dentro del vestuario albirrojo, de todo lo que conlleva y significa la cantera celeste.

El centrocampista llega a la "especial visita" justo después de haber reaparecido tras una lesión que le apartó más de diez semanas del césped. El futbolista entró en el segundo tiempo en la derrota ante el Sanse (con el marcador ya de 0-2) y supuso un soplo de aire fresco para un conjunto que anda muy bajo de ánimos.

"El equipo está compitiendo bien, está teniendo ocasiones suficientes para ganar los partidos, pero el fútbol a veces es así", dijo el gallego tras su regreso. "Creo que es una mala racha. Los partidos, como dice el míster, se deciden en detalles y creo que estamos fallando en esos detalles", opinó.

Borja creció en la cantera de un Celta con el que llegó a debutar a Primera antes de emprender su aventura por el extranjero. Ahora solo piensa en "coger el ritmo para poder ayudar al equipo" y dejar atrás su particular mala racha. "Agradezco el apoyo y siento ese calor de la afición. Llevaba mucho sin jugar, once semanas, mucho tiempo... me falta ritmo y tengo que ir cogiéndolo. Intentaré dar lo mejor de mí ya sea desde el banquillo o desde el once", aseguró.

Para el vigués, "es mejor" que el calendario venga cargado ahora. "Creo que es mejor porque todos estamos con la rabia, con las ganas de cambiar esta dinámica negativa. Así que cuanto antes podamos jugar, mejor", señaló.