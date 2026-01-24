Real Murcia - Algeciras: ¿Y si sí?

Visita grande y por todo lo alto. El Algeciras CF se presenta este domingo (20:30) en el Enrique Roca para visitar al Real Murcia CF en el partido que pone el broche a la 21ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación. Todas las miradas estarán centradas en la antes conocida como Nueva Condomina, un estadio de Primera en todos los sentidos, para ver el pulso entre dos históricos con distintas aspiraciones que se han cruzado a un solo punto de distancia en el arranque de la segunda vuelta de la temporada. El modesto Algeciras, sin capacidad para fichar en este mercado de invierno, pone a prueba al gigante Murcia, un club que ha sacado la chequera para mejorar aún más a una plantilla de muchos quilates.

Afortunadamente, cuando el balón echa a rodar, mucho de lo material queda al margen y entran en juego los corazones y el carácter de los futbolistas. En este sentido, el Algeciras de Javi Vázquez se ha ganado el respeto de la categoría y se ha hecho acreedor a su posición. Los albirrojos empezaron la jornada en la sexta plaza con 29 puntos, a uno solo del Real Murcia, un conjunto que ha crecido a las órdenes de Adrián Colunga y nada tiene que ver con el cuadro apático que cayó derrotado en el Nuevo Mirador en manos de Joseba Etxeberria.

El algecirismo está orgulloso de su equipo, de una plantilla que hilvana cuatro jornadas en positivo. Los albirrojos atraviesan su mejor momento del curso gracias a una excelente racha en casa de siete partidos sin encajar un solo gol, con 19 de los últimos 21 puntos en juego. A domicilio, la historia es diferente, pero el Algeciras viene de empatar en Tarazona -donde nadie ha ganado- en el último envite de la primera vuelta. Ese empate lejos de casa alimentó más la moral de la expedición antes de echarse este sábado a la carretera tras la última sesión de preparación.

Ficha técnica Real Murcia CF: Gazzaniga; David Vicente, Óscar Gil, Antxon Jaso, Kayode, Sekou, Isi Gómez, Pedro Benito, Ekain, Víctor Narro y David Flakus. Algeciras CF: Iván Moreno; Paris Adot, Mayorga, Víctor Ruiz, Joseca, Óscar Castro, Jony Álamo, Iván Turrillo, Juanma, Obeng y Rastrojo. Árbitro: Roberto Gonzalo Sánchez (Guadalajara). Hora: 20:30 (21ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación, en directo por las plataformas oficiales y en el minuto a minuto de Europa Sur) Estadio: Enrique Roca de Murcia. Precedentes: El Algeciras ha visitado en dos ocasiones al Murcia en la Primera Federación, en ambos casos con derrota (la pasada temporada por 2-1). Los dos clube se han cruzado en Segunda División y en la desaparecida Segunda B.

Javi Vázquez tiene la baja por sanción del algecireño Tomás Sánchez, uno de los pilares de la caseta. El técnico recupera a los centrales Mayorga y Aleix Coch, ambos tras haber cumplido castigo, lo que abre una abanico de posibilidades en una defensa que cambiará. Joseca podría suplir a Tomás en el lateral izquierdo y Paris Adot entrar en el derecho si no se ha resentido de las molestias que le impidieron jugar el pasado domingo contra el Betis Deportivo. En el centro de la zaga, Mayorga y Coch pugnan por arrebatar el sitio a Víctor Ruiz y Ángel Gómez. La papeleta la tiene el entrenador, que una semana más se mostró "encantadísimo" con sus jugadores. "Están todos enganchados", subrayó.

El entrenador algecirista enfoca el duelo en Murcia como "un partido más" aunque entiende que la afición se ilusione por el buen momento: "Nosotros lo afrontamos con la responsabilidad de seguir navegando, disfrutando, siendo mejores y cosechando resultados. Compitiendo al nivel que venimos compitiendo", manifestó en la previa.

"Con el mismo respeto y la misma confianza que ante cualquier otro rival, sabiendo que con nuestros recursos podemos ganar", prosiguió Vázquez, consciente de la evolución que ha experimentado el Murcia. "Desde que llegó Colunga ha mejorado y ha crecido mucho, los resultados lo demuestran. Nos encontraremos un partido muy distinto al de casa", advirtió.

El Algeciras tiene la posibilidad de superar al Real Murcia en la clasificación y acabar la jornada en puestos de playoff de ascenso, algo que ni se plantean en el Nuevo Mirador: "Queremos sumar los puntos que nos acerquen a la permanencia, que es el objetivo principal", remarcó Vázquez, quien tampoco necesita alicientes extra, aunque admite que "ir a un estadio como el de Murcia, un campo de Primera, siempre motiva".

El míster asume que "fuera de casa, todos los partidos suelen ser muy igualados" y por ahí pasa el reto, que "sea un partido que esté a los minipuntos". "El contexto favorece a ellos lógicamente, pero nosotros vamos sin esa necesidad de tener que ganar".

¿Qué ha cambiado en el Murcia? "Son distintos. No me gustan las comparaciones, pero son distintos. Tienen una gran capacidad con balón, tienen arriba jugadores muy verticales, que aprovechan los jugadores. Son peligrosos porque te pueden atacar de muchas maneras", argumentó antes de recalcar la importancia de "dominar mejor el ataque de área".

El Murcia, con bajas atrás e incógnitas

El Real Murcia comparece en casa tras dos resultados que han frenado la marcha ascendente del equipo de Colunga, un empate ante el Hércules y una derrota en Ibiza. Los pimentoneros deben recomponerse ante la plaga de lesiones se ha cebado con la defensa. Piñeiro, Héctor y Alberto se pierden el duelo por lesión, bajas a las que se suma la del algecireño Cristo Romero, que vio la quinta amarilla en el último partido ante el Ibiza y está sancionado.

Hay dudas en si Álvaro Bustos, Jorge Mier y Sergio Moyita están listos ya para volver tras sus respectivas lesiones. Adrián Colunga no soltó prenda. Los tres refuerzos de invierno ya están en pleno rodaje y podrían tener protagonismo. Joel Jorquera, Óscar Gil y Víctor Narro están llamados a dar un impulso inmediato a un Murcia que precisa ganar para no ceder más terreno con la cabeza.