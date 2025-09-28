El Algeciras se da un lujo ante el Murcia (1-0)

En el fútbol, como en la vida, a veces las grandes alegrías se hacen de rogar un poco más. Lo dijo Javi Vázquez y llevaba razón. La primera victoria de la temporada 2025/26 en el Nuevo Mirador ya está en el zurrón. Los rojiblancos la amarraron en la quinta jornada (que tampoco es que haya transcurrido un mundo), pero lo que todo el algecirismo recordará es que el primer alegrón se vivió ante el Real Murcia, ante un gigante de la Primera Federación, un histórico que salvo hecatombe jugará por el ascenso cuando llegue mayo. El Algeciras CF batió al Murcia en buena lid gracias a un tempranísimo gol de Manín, gracias al acierto del árbitro con el VAR -anuló dos goles por fuera de juego a los pimentoneros- y gracias al esfuerzo colectivo de ese binomio indivisible equipo-afición que permitió igualar sobre el césped dos presupuestos separados por años luz.

El Algeciras superó al Murcia porque estuvo más acertado en esos momentos claves y porque, esta vez sí, gestionó de maravilla el rol que le tocó en las distintas fases, sobre todo en una primera mitad de marcado dominio grana. Salida en tromba y ¡pum!, momentos de replegarse y saber sufrir, minutos de sacar el descaro, leer el otro fútbol... en definitiva, manejar los tiempos con el aliento infatigable de una hinchada que volvió a ver esa versión competitiva y casi sin fallas de las tres primeras semanas.

La escuadra rojiblanca no pudo saltar mejor al césped del Nuevo Mirador. Tras un breve retraso por un problema con las redes de una de las porterías (ya es la segunda vez este curso, tironcito de orejas a quien corresponda), el Algeciras entró como un cohete: Isaac Obeng corroboró que es puro desborde, se marchó por la banda izquierda de Carlos Vicente y metió un centro al corazón del área que remató Manín, anticipándose a la zaga. ¿Quién decía que el Algeciras no tiene 9? Menudo partidazo se marcó el jerezano.

Ficha técnica Algeciras CF (1): Iván Moreno; José Carlos (Arauz, 70’), Mayorga, Víctor Ruiz, Jony Álamo (Riley, 80’), Iván Turrillo (Castro, 46’), Obeng (Aleix Coch, 80’), Juanma (Dani Garrido, 70’), Manín y Rastrojo. Real Murcia CF (0): Piñeiro, David Vicente, Jorge Mier, Alberto González, Cristo Romero, Sekou (Andrés López Carmona, 46’), Moyita, Palmberg (Juan Carlos Real, 57’), Ekain (Isi Gómez, 80’), Pedro Benito (Cadorini, 57’) y Flakus. Árbitro: Rubén Ruipérez Marín (Albacete). Muy bien. Amonestó a Moyita (27’), Sekou (32’), Víctor Ruiz (49’), José Carlos (68’), Real (69’), Cadorini (76’), Carmona (79’), Castro (85’), Manín (94’) y Tomás (95’). Gol. 1-0 (2’) Manín remata un centro de Obeng. Incidencias: Partido correspondiente a la 5ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación, disputado en el estadio Nuevo Mirador de Algeciras. El inicio del partido se retrasó unos minutos por problemas en las redes de una de las porterías.

Minuto y poco había pasado y ya ganaba el Algeciras de Javi Vázquez. El técnico había tocado el once con tres pinceladas, pero interesantes: metió a Manín para fijar un punta y sacrificó a Óscar Castro en la medular; devolvió a Jony Álamo a la sala de máquinas por Dani Garrido y, ojo, tocó la portería como se barajaba. Iván Moreno regresó por Samu Casado.

El Algeciras celebra el gol de Manín ante el Murcia. / Erasmo Fenoy

Con el plan en marcha y la suerte de cara, el Algeciras se preparó para una primera parte que iba a ser larga. El Murcia tomó las manijas y empezó a asomarse. Lo hizo con un disparo de Jorge Mier en la estrategia que encontró una buena parada de Iván Moreno. Poco después se atrevió David Vicente con un chut algo blandito. Los de casa esperaban ordenados y con los atacantes dispuestos a salir embalados a la mínima oportunidad. Dio la sensación que el técnico prescindió en cierta medida del centro del campo para intentar hacer daño por velocidad.

El VAR, decisivo

Los rojiblancos, más allá de algún balón en el que arriesgaron a la hora de iniciar, se llevaron el primer susto serio en el minuto 36 con un gol anulado a Pedro Benito por fuera de juego. El delantero cazó un rechace de un disparo de Ekain. La revisión del VAR permitió ver que estaba ligeramente adelantado.

Los algeciristas respiraban cuando encontraban a Manín. El delantero descargaba una y otra vez en cada ocasión que los de Javi Vázquez querían saltarse el control grana. El ariete tuvo el segundo gol en el minuto 43 en un centro de Rastrojo que el jerezano remató forzado. El entrenador solicitó la revisión. Podría haber sido sancionado, pero no terminaba de verse claro en pantalla. Nada. Cuando parecía que el Algeciras tenía ya el descanso enfilado, en el tercer minuto del añadido, el Murcia volvió a marcar y volvió a ver como le anulaban el gol. El esloveno David Flakus remató entre dos zagueros un centro de Mier, pero la repetición mostró al colegiado que el delantero tenía un pie adelantado. Justito pero suficiente.

La reanudación trajo variaciones en los dos bandos. Javi Vázquez metió a Óscar Castro por el capitán Iván Turrillo, piernas frescas y un pitbull para barrer la zona ancha. El Algeciras salió con más brío y protagonizó algunas llegadas esperanzadoras. Rastrojo se activó por la banda derecha y Obeng convertía en oro casi todo lo que tocaba. El ghanés rompió en el minuto 50 y puso un servicio al que Rastrojo no llegó de milagro.

Pasado ese empuje algecirista, el Murcia de Joseba Etxeberria tuvo de nuevo su momento, aunque a los pimentoneros les costaba horrores generar peligro claro. La más clara quizás llegó en el minuto 65 con un remate de cabeza del central Andrés López Carmona. El algecireño Cristo Romero se dejó ver en un par de internadas aunque estuvo bien tapado por su par.

Rastrojo se escapa de Sekou. / Erasmo Fenoy

Gestión de diez

Vázquez refrescó poco a poco al equipo. Dani Garrido tuvo su opción a falta de un cuarto de hora en una contra en la que eligió chutar cuando llevaba un compañero en cada flanco. Otro que tiene pegada es JJ Riley, quien a poquito que ronda el área intenta chutar a puerta.

El tramo final se jugó como quiso el Algeciras, bajo sus reglas y sus tiempos, sin demasiadas pérdidas de tiempo tampoco. No hacía falta porque el Murcia quería y no podía. De hecho, la ocasión más clara del tiempo añadido fue para los rojiblancos con un zurdazo de Tomás que atajó Piñeiro.

Llegó la primera (gran) victoria en el Nuevo Mirador, la segunda victoria de un Algeciras que salta hasta los siete puntos después de las cinco primeras jornadas.