Así queda la clasificación del grupo II de la Primera Federación tras la 5ª jornada

La quinta jornada liguera del grupo II de la Primera Federación ha vuelto a zarandear la clasificación: el Atlético Sanluqueño y el Sabadell se han encaramado a la cima con nueve puntos, por delante de un nutrido pelotón de perseguidores a un solo punto. Por abajo, dos pesos pesados como el Hércules y el Real Murcia pasarán la semana en descenso. El Antequera y el Betis Deportivo siguen como los dos únicos equipos que todavía no han ganado este curso.

El balón echó a rodar el sábado con un derbi malagueño muy entretenido. El Juventud Torremolinos y el Antequera firmaron unas tablas que no contentan a ninguno de los dos. Los anfitriones tuvieron una ocasión clarísima de Ribeiro para adelantar y se quedaron con diez por la roja de Alset. El Antequera tuvo su oportunidad al filo del descanso con una llegada de Osama tras un balón rebotado. El atacante de los antequeranos no perdonó nada más comenzar el segundo tiempo y puso por delante a los de Abel Gómez. A pesar de la inferioridad numérica, los de Antonio Calderón igualaron en un córner con un remate acrobático de Javi Mérida al más puro estilo Ibrahimovic. El tanto del zaguero avivó un duelo que pudo caer para ambos lados. El Torremolinos suma hasta los cinco puntos y enlaza tres jornadas sin perder. El Antequera, por contra, todavía no conoce la victoria.

Rodrigo Escudero suma y sigue. Un gol del delantero, el tercero de la temporada, dio los tres puntos al Sabadell contra el Villarreal B en la Nova Creu Alta. Los arlequinados comenzaron con fuerza y estuvieron a punto de marcar en una acción rebotada en propia puerta. A la siguiente, en el minuto 7, Rodrigo Escudero remató dentro del área para poner el 1-0. El último pichichi del Algeciras ha empezado en racha. La respuesta del mini submarino amarillo llegó en una volea de Álex Rubio enganchada al saque de un córner que se estrelló en el larguero. En el segundo tiempo, acercamientos de unos y otros sin puntería. Semana fantástica para los de Ferran Costa tras ganar en Algeciras, empatar el aplazado con el Cartagena y meter tres puntos más de una tacada contra un filial que se estanca con cuatro jornadas sin ganar.

El Nàstic sofocó su mini crisis con un triunfo de mucho valor ante el Eldense, que encajó su primera derrota. El partido se dinamitó en la segunda mitad con un golazo de Marcos Baselga en el minuto 63. El derechazo del delantero grana, uno de los tantos de la jornada, desató la tormenta perfecta para los de Tarragona, que sentenciaron por medio de Juanda Fuentes y con un penalti tras revisión ejecutado por Jaume Jardí. Los de Luis César dejan atrás dos tropiezos seguidos y se reconcilian con su hinchada para escalar hasta los siete puntos, a uno de un Eldense que dobló la rodilla por primera vez.

Empate in extremis en la Dama de Noche que mantiene al Marbella invicto y al Betis Deportivo, en el otro extremo, sin ganar. El filial verdiblanco estuvo muy cerca de lograr la primera alegría con Javi Medina. Los béticos se adelantaron al cuarto de hora con un disparo muy ajustado de Borja Alonso. El partido, igualado, viró en cuanto a las ocasiones con llegadas para los blanquillos. El cuadro de Carlos de Lerma insistió y encontró premio en el último minuto con Yuezheng Du, protagonista de cabezazo imparable a la salida de un córner. Hubo tiempo para más, ya que el colegiado anuló un gol al bético Mawuli por fuera de juego previo.

El domingo al mediodía el Tarazona sorprendió al Sevilla Atlético en el Jesús Navas. En un partido cerrado y de pocas ocasiones, la balanza se desequilibró en el minuto 60 a balón: un saque de esquina botado por Agüero tocó en el defensor sevillista Sergio Martínez para introducir en el fondo de las redes. El filial trató de responder y tuvo la oportunidad más clara en un centro desde la izquierda que cabeceó el algecireño Collado, con todo a favor, fuera por muy poco. Segunda victoria del curso para los de la provincia de Zaragoza y tercer revés para los chicos de Jesús Galván.

El Atlético Sanluqueño noqueó a un Cartagena que probó la medicina de El Palmar. Los verdiblancos firmaron una primera parte apabullante en la que los cartageneros se quedaron con uno menos cuando el partido ya iba 2-0- El Atleti golpeó a los 6 minutos cuando Agustín Juárez marcó en segunda jugada tras una parada a bocajarro de Lucho. La salida en tromba se prolongó al cuarto de hora con un balón que remachó Castellano tras una falta lateral botada por Zequi. A renglón seguido llegó la expulsión de Pablo Larrea aunque los visitantes reaccionaron con una ocasión de Diego López al palo. Sin embargo, la sentencia llegó antes del descanso con un penalti por manos que ejecutó Zequi Díaz. El Sanluqueño se mete arriba y se mantiene invicto, además de convertirse en el primer rival que hace morder el polvo al Efesé de Javi Rey, que tuvo su peor día.

El Teruel se agrandó para bajar los humos al equipo revelación, a un Europa que llegaba líder a Pinilla. El equipo de casa doblegó al cuadro barcelonés gracias al tanto de Albisua en el minuto 21 tras un saque de esquina y una volea que el centrocampista enganchó de primeras fuera del área. Los locales perdonaron varias ocasiones clarísimas en la segunda parte para sentenciar, pero es cierto que el Europa careció de esa chispa y esa pegada que había venido exhibiendo. La afición de Pinilla celebró la primera victoria de la temporada.

Nuevo chasco en el Rico Pérez de Alicante. El Hércules sumó un punto ante el Alcorcón, su primer punto del mes en un partido que sabe a muy poco a los blanquiazules y que complica el crédito de Rubén Torrecilla. Los locales apenas crearon peligro ante un Alcorcón bien posicionado, ordenado y esperando su momento. Los alfareros, de hecho, dispusieron de su oportunidad en el último instante con un cabezazo de Jordi Pola que puso a prueba los reflejos del meta Carlos Abad, salvador para los alicantinos. El Hércules se pone con cuatro puntos, pero se estanca en puestos de descenso, mientras que el Alcorcón de Pablo Álvarez se afinca con ocho en la zona de privilegio.

Donde sí se llevaron una alegría grande fue en el Nuevo Mirador. El Algeciras logró ante el Real Murcia su primera victoria como local de la temporada. El equipo de Javi Vázquez protagonizó el gol tempranero de la jornada con el remate de Manín apenas cumplido el primer minuto de juego. Los pimentoneros dominaron en el primer acto, pero sufrieron dos goles anulados con la intervención del VAR, acertado en ambos casos. El Algeciras maduró y gestionó bien la segunda mitad para llevarse tres puntos de oro que sitúan a los de Vázquez con siete. Cae a descenso el Murcia de Joseba Etxeberria con solo cinco.

El broche de la jornada sirvió otro sorpresón aunque con un filial de por medio cualquier cosa es posible. El Atlético Madrileño se impuso al Ibiza en un partido marcado por los errores del equipo de Paco Jémez. Los celestes comenzaron perdonando ocasiones claras como el remate al travesaño de Sofiane a los cinco minutos y en el 10 un fallo garrafal del meta Ramón Juan dio pie al tanto colchonero de Belloti. Los chicos de Fernando Torres olieron la sangre y avasallaron a un Ibiza descompuesto: Iker chutó al larguero y poco después Arnau puso el 2-0 en Alcalá de Henares. Ni los ajustes ni los cambios ayudaron a un Ibiza que empezó muy fuerte con dos victorias, pero ahora encadena tres jornadas sin ganar. El Atleti B se alza con ocho puntos también a la zona noble.